Foggia, tentato furto d’auto al GrandApulia: la Polizia Stradale sventa il colpo e arresta i ladri

Questa volta il tentativo di furto e la conseguente fuga dei ladri d’auto non sono andati a buon fine. Giovedì 23 ottobre, gli agenti della Polizia Stradale di Foggia sono riusciti a sventare il furto di un’Audi nel parcheggio del centro commerciale GrandApulia, intervenendo tempestivamente e mettendo fine all’azione criminale.
L’episodio richiama un analogo tentativo avvenuto alcune settimane fa nello stesso luogo, quando un video amatoriale — girato con un telefonino — aveva ripreso una pattuglia della vigilanza privata lanciata all’inseguimento di alcuni malviventi in fuga.
Durante l’operazione di giovedì, l’inseguimento si è concluso con la cattura dei responsabili, ma non senza conseguenze: secondo quanto riferito da un testimone a FoggiaToday, l’auto di servizio della Polizia Stradale avrebbe riportato ingenti danni durante le manovre per bloccare i ladri. “Colgo l’occasione per ringraziare sinceramente la Polizia per il coraggio, la tempestività e la professionalità dimostrate nel garantire la sicurezza dei cittadini”, ha commentato un cittadino presente sul posto.
Grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, l’episodio si è concluso senza feriti e con l’arresto dei responsabili, ribadendo l’importanza del presidio costante del territorio da parte della Polizia.
Un plauso alle forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento. Evidentemente i soggettoni arrestati, devono essere sicuramente gli stessi dei furti precedenti. Comunque, una critica al GrandApulia va fatta. Se questa tipologia di soggetti – i ladroni intendo – agisce con una certa costanza nel parcheggio, è perché sa che si può muovere senza problemi. Le telecamere che perimetrano tutto il parcheggio, ci sono? E i servizi di sicurezza? I Sarni devono capire che, se non viene fornito anche questo genere di servizi, il flusso della clientela andrà scemando. Dunque, forza e coraggio.