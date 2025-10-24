È stata risolta la vertenza che coinvolgeva gli 81 lavoratori addetti alle pulizie e alla sanificazione dello stabilimento Fpt Industrial di Foggia, licenziati improvvisamente il 16 ottobre dalla ditta Servizitaliani, che gestiva l’appalto da circa due anni.

Nel pomeriggio, alle ore 16, si è concluso l’incontro tra sindacati e nuova azienda appaltatrice: Euroservizi srl di Nardò assumerà tutti gli 81 dipendenti, che rientreranno in servizio dal 3 novembre. Secondo le sigle sindacali, si tratta di un risultato significativo, tutt’altro che garantito fino a poche ore prima.

Nei giorni scorsi i lavoratori avevano protestato davanti ai cancelli dello stabilimento e i sindacati avevano richiesto la convocazione urgente di un tavolo istituzionale. Il 30 ottobre si discuterà in prefettura della mancata retribuzione di settembre e dei primi 15 giorni di ottobre, questione ancora aperta e seguita da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti di Capitanata.

Lo riporta pugliasera.it.