Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

SACCHI // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Fpt Industrial di Foggia: conclusa la vertenza, salvi 81 posti di lavoro

VERTENZA Fpt Industrial di Foggia: conclusa la vertenza, salvi 81 posti di lavoro

È stata risolta la vertenza che coinvolgeva gli 81 lavoratori addetti alle pulizie e alla sanificazione dello stabilimento

Fpt Industrial di Foggia: conclusa la vertenza, salvi 81 posti di lavoro

Fpt Industrial di Foggia - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

È stata risolta la vertenza che coinvolgeva gli 81 lavoratori addetti alle pulizie e alla sanificazione dello stabilimento Fpt Industrial di Foggia, licenziati improvvisamente il 16 ottobre dalla ditta Servizitaliani, che gestiva l’appalto da circa due anni.

Nel pomeriggio, alle ore 16, si è concluso l’incontro tra sindacati e nuova azienda appaltatrice: Euroservizi srl di Nardò assumerà tutti gli 81 dipendenti, che rientreranno in servizio dal 3 novembre. Secondo le sigle sindacali, si tratta di un risultato significativo, tutt’altro che garantito fino a poche ore prima.

Nei giorni scorsi i lavoratori avevano protestato davanti ai cancelli dello stabilimento e i sindacati avevano richiesto la convocazione urgente di un tavolo istituzionale. Il 30 ottobre si discuterà in prefettura della mancata retribuzione di settembre e dei primi 15 giorni di ottobre, questione ancora aperta e seguita da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti di Capitanata.

Lo riporta pugliasera.it.

1 commenti su "Fpt Industrial di Foggia: conclusa la vertenza, salvi 81 posti di lavoro"

  1. È sempre un bene ciò che finisce bene. Meglio così. Sarebbe stata un’azione priva di senso quella dello stabilimento FPT di licenziare 81 dipendenti. Capisco i costi dell’azienda – generalmente sono sempre queste le motivazioni – ma bisogna mettere sul piatto della bilancia anche la qualità dei servizi resi. Bene quindi gli accordi tra azienda e sindacati. Bravi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.