Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

SACCHI // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia: il Comune ottiene un finanziamento di 88mila euro per servizi di orientamento al lavoro

FINANZIAMENTO Manfredonia: il Comune ottiene un finanziamento di 88mila euro per servizi di orientamento al lavoro

Finanziamento destinato al potenziamento dei servizi di orientamento, inclusione socio-lavorativa e sostegno all’imprenditorialità locale

Manfredonia: il Comune ottiene un finanziamento di 88mila euro per servizi di orientamento al lavoro

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia è tra i beneficiari del bando regionale “PUNTI CARDINALI FOR WORK – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità 5 “Occupazione” – Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”.

L’Amministrazione comunale riceverà un contributo pari a 88.480 euro, destinato al potenziamento dei servizi di orientamento, inclusione socio-lavorativa e sostegno all’imprenditorialità locale.

La proposta nasce da un percorso partecipato e documentato attivato dal Comune nei mesi scorsi, con l’obiettivo di ascoltare il territorio e costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, imprese, scuole e cittadini.

Elemento centrale è stato lo sportello “Fare Impresa”, promosso dal Comune in collaborazione con Confcommercio Foggia, Confesercenti Foggia, Confindustria, Confartigianato, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Commercialisti e dei Consulenti Contabili di Foggia, come presidio di orientamento, informazione e supporto all’autoimprenditorialità.

Parallelamente, sono stati attivati tavoli di confronto con sindacati, associazioni datoriali, istituti scolastici, il Centro per l’Impiego e i referenti territoriali del PES Puglia, oltre a un sondaggio online rivolto alla cittadinanza. Tutte le attività, documentate e condivise, hanno contribuito alla costruzione del progetto oggi finanziato.

“Questo finanziamento regionale – afferma il sindaco Domenico La Marca – premia un lavoro di ascolto e co-progettazione. Abbiamo costruito un progetto partendo dai bisogni reali della nostra comunità: giovani, disoccupati, aspiranti imprenditori. Con queste risorse rafforzeremo il nostro sistema locale di orientamento e favoriremo nuove opportunità di sviluppo e inclusione.”

L’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile aggiunge: “Lo sportello ‘Fare Impresa’ è stato un osservatorio prezioso per capire le esigenze del territorio. Grazie al sostegno della Regione Puglia potremo ora potenziare le attività e accompagnare concretamente chi desidera entrare o rientrare nel mondo del lavoro, o avviare una nuova impresa.”

Il progetto si inserisce nel quadro del PES – Piano Regionale dei Servizi per l’Impiego, contribuendo a rafforzare la rete territoriale e il legame tra governance locale, imprese e cittadini, in una logica di co-progettazione e responsabilità condivisa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.