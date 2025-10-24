Manfredonia: il Comune ottiene un finanziamento di 88mila euro per servizi di orientamento al lavoro

Il Comune di Manfredonia è tra i beneficiari del bando regionale “PUNTI CARDINALI FOR WORK – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità 5 “Occupazione” – Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”.

L’Amministrazione comunale riceverà un contributo pari a 88.480 euro, destinato al potenziamento dei servizi di orientamento, inclusione socio-lavorativa e sostegno all’imprenditorialità locale.

La proposta nasce da un percorso partecipato e documentato attivato dal Comune nei mesi scorsi, con l’obiettivo di ascoltare il territorio e costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, imprese, scuole e cittadini.

Elemento centrale è stato lo sportello “Fare Impresa”, promosso dal Comune in collaborazione con Confcommercio Foggia, Confesercenti Foggia, Confindustria, Confartigianato, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Commercialisti e dei Consulenti Contabili di Foggia, come presidio di orientamento, informazione e supporto all’autoimprenditorialità.

Parallelamente, sono stati attivati tavoli di confronto con sindacati, associazioni datoriali, istituti scolastici, il Centro per l’Impiego e i referenti territoriali del PES Puglia, oltre a un sondaggio online rivolto alla cittadinanza. Tutte le attività, documentate e condivise, hanno contribuito alla costruzione del progetto oggi finanziato.

“Questo finanziamento regionale – afferma il sindaco Domenico La Marca – premia un lavoro di ascolto e co-progettazione. Abbiamo costruito un progetto partendo dai bisogni reali della nostra comunità: giovani, disoccupati, aspiranti imprenditori. Con queste risorse rafforzeremo il nostro sistema locale di orientamento e favoriremo nuove opportunità di sviluppo e inclusione.”

L’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile aggiunge: “Lo sportello ‘Fare Impresa’ è stato un osservatorio prezioso per capire le esigenze del territorio. Grazie al sostegno della Regione Puglia potremo ora potenziare le attività e accompagnare concretamente chi desidera entrare o rientrare nel mondo del lavoro, o avviare una nuova impresa.”

Il progetto si inserisce nel quadro del PES – Piano Regionale dei Servizi per l’Impiego, contribuendo a rafforzare la rete territoriale e il legame tra governance locale, imprese e cittadini, in una logica di co-progettazione e responsabilità condivisa.