Manfredonia, Lo Riso (F.d.I.): "Riqualificazione 'Corso Roma', il progetto è svanito. Il Sindaco in silenzio, città tradita"

“A gennaio 2025, l’amministrazione comunale aveva sbandierato come un grande successo l’arrivo dei fondi per la riqualificazione di Corso Roma.

Un progetto dal valore superiore al milione di euro, interamente finanziato con fondi del Ministero degli Interno, confluiti successivamente nel PNRR, che avrebbe dovuto restituire dignità, decoro e vivibilità a una delle arterie principali della città e ai cittadini.

Con comunicati, annunci e promesse, il Sindaco La Marca con l’amministrazione di sinistra aveva presentato l’intervento come un fiore all’occhiello del suo operato. Eppure, a distanza di mesi, Manfredonia non ha visto partire alcun cantiere, alcun lavoro, alcun passo concreto.

Oggi il progetto risulta di fatto svanito, con il rischio concreto che i fondi vadano definitivamente persi.

Una gestione nega tiva e fallimentare!

Ci chiediamo, e chiediamo a gran voce al Sindaco:

* Perché i lavori non sono mai partiti nonostante i finanziamenti fossero già disponibili?

* Perché la città non è stata informata subito del blocco del progetto?

* Quali errori politici e amministrativi hanno portato a un tale disastro?

* Il Comune ha rispettato le scadenze imposte dal PNRR e dagli organi finanziatori?

* E soprattutto: chi pagherà per questa occasione persa dalla città?

In questo momento Il silenzio del Sindaco è assordante. Nessuna spiegazione, nessuna chiarezza, nessuna assunzione di responsabilità. Questo atteggiamento non è solo grave: è offensivo nei confronti di una comunità che merita trasparenza e serietà.

Una ulteriore promessa tradita ai danni della città

CORSO ROMA rimane oggi identico a ieri: con problemi strutturali, immagine trascurata e assenza di prospettive. Doveva essere il simbolo di una città che si rinnova, diventa invece la fotografia del fallimento politico e amministrativo di questa Giunta.

La verità è che Manfredonia ha perso un’occasione storica. L’amministrazione comunale, che avrebbe dovuto garantire tempi certi, trasparenza e competenza, si è dimostrata incapace di tradurre in realtà quanto promesso. Ancora una volta, proclami e annunci hanno preso il posto dei fatti, e i cittadini pagano il prezzo dell’inadeguatezza di chi governa.

Fratelli d’Italia non resterà in silenzio.

Come Fratelli d’Italia di Manfredonia, denunciamo con forza questo scandalo politico e amministrativo. La nostra città non può più essere ostaggio dell’immobilismo e della superficialità di questi soggetti. Chiediamo che il Sindaco venga in Consiglio comunale a spiegare perché un progetto già finanziato sia stato abbandonato e perché Manfredonia debba rinunciare a oltre un milione di euro di risorse pubbliche!!!!

La nostra comunità merita risposte, merita verità, merita una guida capace. Non ci accontenteremo di scuse tardive o di giustificazioni burocratiche.

La domanda che oggi risuona forte tra i cittadini è la stessa che rivolgiamo direttamente al Sindaco: dove sono finiti i soldi, e perché i lavori non sono mai partiti?

Manfredonia non può permettersi altri fallimenti.

Ed è tempo che chi governa si assuma le proprie responsabilità altrimenti si dimetta con tutta la giunta.”

Nota a cura di Vincenzo Lo Riso, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Manfredonia.