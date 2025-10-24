MANFREDONIA (FG) – 23 ottobre 2025. Con la determinazione dirigenziale n. 2016, il Comune di Manfredonia ha approvato la rettifica della precedente determinazione n. 1393 del 23 luglio 2025, riguardante il progetto pilota “Capitanata Innovativa e Sostenibile” – Bando MISE del 20 luglio 2021. L’intervento interessa l’area turistica di Siponto e prevede azioni mirate al miglioramento dell’efficienza energetica e all’installazione di un sistema di videosorveglianza avanzato, per un importo complessivo di 500.000 euro.

Le modifiche alla procedura

La rettifica riguarda principalmente la gestione della gara d’appalto, che sarà ora condotta attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere, in convenzione con i Comuni di Cerignola, Stornarella, Canosa di Puglia, Manfredonia e il Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4.

La procedura di affidamento seguirà le modalità previste dall’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo e la consultazione di cinque operatori economici selezionati tramite la piattaforma della CUC.

L’importo complessivo dei lavori è fissato in 353.115,06 euro oltre IVA (22%), così suddiviso:

€ 337.176,80 soggetti a ribasso, comprensivi dei costi della manodopera pari a € 23.258,70;

€ 15.938,26 destinati agli oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), non soggetti a ribasso.

Trasparenza e regolamenti

Il provvedimento, firmato digitalmente dal dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, architetto Michele Prencipe, richiama i principi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Il documento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online del Comune di Manfredonia e reso disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

La redazione e l’istruttoria dell’atto sono state curate dalla dott.ssa Pompea Talamo, con attestazione di regolarità tecnica e conformità ai regolamenti comunali e contabili vigenti, nonché in assenza di conflitti d’interesse tra i funzionari coinvolti.

Obiettivi dell’intervento

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto pilota Capitanata Innovativa e Sostenibile (ID PP0027), volto a potenziare la sicurezza urbana e ridurre i consumi energetici nelle aree di maggiore affluenza turistica.