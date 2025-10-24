Manzella (Guardie Ambientali Italiane): "San Giovanni Rotondo, pneumatici abbandonati in area protetta del P.N.G."

“Nella giornata odierna, durante i consueti controlli ambientali sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane hanno scoperto, in località Posta Rosa, una distesa di rifiuti speciali, composta da pneumatici fuori uso, di autovetture, trattori e autocarri, abbandonati da criminali senza scrupoli.

La vasta zona incontaminata, si estende per centinaia di ettari di terreni, in parte coltivati, nell’agro di San Giovanni Rotondo e comprensivo dell’area protetta del P.N.G.

Un gesto inaccettabile, aggiunge Manzella, che deturpa il paesaggio e mette in pericolo l’equilibrio ambientale, oltre a rappresentare un reato. È assurdo pensare che criminali, per liberarsi illegalmente di rifiuti pericolosi, debbano raggiungere luoghi tanto isolati, in aree protette, contribuendo giorno dopo giorno a seppellire la bellezza di questo territorio sotto l’inciviltà.

Chiediamo alle autorità competenti interventi immediati di bonifica e un rafforzamento dei controlli. Perché il rispetto dell’ambiente non può più aspettare.”

Nota a cura di Alessandro Manzella, resp.le Guardie Ambientali Italiane.