24 Ottobre 2025

24 Ottobre 2025

Home // Cronaca // Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “San Giovanni Rotondo, pneumatici abbandonati in area protetta del P.N.G.”

PNEUMATICI Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “San Giovanni Rotondo, pneumatici abbandonati in area protetta del P.N.G.”

Le Guardie Ambientali Italiane hanno scoperto, in località Posta Rosa, una distesa di rifiuti speciali, composta da pneumatici fuori uso

Manzella (Guardie Ambientali Italiane): "San Giovanni Rotondo, pneumatici abbandonati in area protetta del P.N.G."

San Giovanni Rotondo, pneumatici abbandonati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Nella giornata odierna, durante i consueti controlli ambientali sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane hanno scoperto, in località Posta Rosa, una distesa di rifiuti speciali, composta da pneumatici fuori uso, di autovetture, trattori e autocarri, abbandonati da criminali senza scrupoli.
La vasta zona incontaminata, si estende per centinaia di ettari di terreni, in parte coltivati, nell’agro di San Giovanni Rotondo e comprensivo dell’area protetta del P.N.G.

Un gesto inaccettabile, aggiunge Manzella, che deturpa il paesaggio e mette in pericolo l’equilibrio ambientale, oltre a rappresentare un reato. È assurdo pensare che criminali, per liberarsi illegalmente di rifiuti pericolosi, debbano raggiungere luoghi tanto isolati, in aree protette, contribuendo giorno dopo giorno a seppellire la bellezza di questo territorio sotto l’inciviltà.

Chiediamo alle autorità competenti interventi immediati di bonifica e un rafforzamento dei controlli. Perché il rispetto dell’ambiente non può più aspettare.

Nota a cura di Alessandro Manzella, resp.le Guardie Ambientali Italiane.

1 commenti su "Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “San Giovanni Rotondo, pneumatici abbandonati in area protetta del P.N.G.”"

  1. Avriss truéte a mizz a mnnèzze abbandunete pùre a coddu vecchjie cumbagn tùve? Ji sparùte da Mambrdógn…

Lascia un commento

