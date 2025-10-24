Alla XXXII edizione del Concorso Internazionale “Mondial des Vins Extrêmes” che si è tenuto in Valle d’Aosta erano presenti 1001 etichette provenienti da ben 17 nazioni.

In gara anche 3 vini realizzati da Michele Lauriola, originario di Monte Sant’Angelo per conto della molisana cantina Herero. Tutti e 3 i suoi vini sono saliti sul podio: Gran Medaglia d’oro per la Tintilia “Herero.16” annata 2021; Medaglia d’oro per la Tintilia “PRIMACLASSE” e la “San Mercurio” rispettivamente annata 2021 e 2022.

Michele Lauriola noto nel settore per lo studio e l’attenzione che dedica in particolare alla valorizzazione dei vini di montagna ha conseguito negli anni numerosi successi in campo enologico in virtù dei quali è stato coinvolto come giudice in diversi challenge di Francia, Svizzera ed Austria.

Il Mondial des Vins Extrêmes, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, che fa parte di VINOFED la Federazione dei Grandi Concorsi enologici che raggruppa i più importanti concorsi mondiali.

“Salire sul podio con tutti e tre i vini in gara e ricevere il massimo riconoscimento internazionale per la” Herero.16” è una grande emozione e soddisfazione – afferma Michele Lauriola enologo della cantina. È il risultato di un attento lavoro dove la cura di ogni dettaglio, dal lavoro in vigna a quello in cantina, è fondamentale per ottenere questi successi. Sono convinto che per migliorare continuamente occorre percorrere diverse strade che vanno dallo studio e dall’attenzione verso i progressi nell’ambito della tecnologia delle attrezzature, della microbiologia enologica e tecniche di vinificazione senza dimenticare l’importanza del confronto continuo con colleghi/e anche transnazionali che operano in realtà diverse”.

Il “Mondial des Vins Extrêmes” che utilizza come metodo di valutazione la scheda della Union Internationale des Oenologues, in uso a livello internazionale, si distingue per la selezione delle eccellenze vinicole, frutto di una viticoltura estrema, faticosa ed eroica con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico.

L’evento è organizzato dal CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana) di Aosta, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Valle d’Aosta e l’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta con il patrocinio dell’O.I.V. (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin).