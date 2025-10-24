Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

SACCHI // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Orsara di Puglia ospita il matrimonio di una coppia americana durante i ‘Fucacoste’

MATRIMONIO Orsara di Puglia ospita il matrimonio di una coppia americana durante i ‘Fucacoste’

Due cittadini americani hanno scelto Orsara di Puglia per celebrare il loro matrimonio civile il 30 ottobre a Palazzo De Gregorio

Orsara di Puglia ospita il matrimonio di una coppia americana durante i 'Fucacoste'

Orsara di Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Due cittadini americani, Anthony Philipp Del Grosso e Britanny Danielle Sedillo, hanno scelto Orsara di Puglia per celebrare il loro matrimonio civile il 30 ottobre a Palazzo De Gregorio, storico edificio recentemente restaurato. L’uomo ha origini orsaresi, ma né lui né la compagna erano mai stati nel borgo fino a poche settimane fa, quando hanno organizzato gli ultimi dettagli della cerimonia, che sarà officiata dal sindaco Mario Simonelli.

Dopo le nozze, la coppia resterà in paese per assistere alla tradizionale festa del 1° novembre dei “Fucacoste e Cocce Priatorje”, durante la quale falò e centinaia di zucche illuminate riempiono il borgo di luce e calore, accompagnando simbolicamente il ritorno delle anime dei defunti.

Il matrimonio di Anthony e Britanny rientra nel fenomeno del turismo delle radici, con turisti provenienti da Stati Uniti e Canada che arrivano a Orsara per riscoprire le proprie origini legate all’emigrazione dal borgo, iniziata agli inizi del Novecento. Inoltre, dallo scorso 13 ottobre diversi cuochi giapponesi sono ospiti del cuoco-contadino Peppe Zullo, per apprendere i segreti dell’olio extravergine d’oliva e della cucina tradizionale orsarese.

Il sindaco Mario Simonelli sottolinea il legame profondo tra Orsara e le comunità orsaresi all’estero: “Orsara ha sempre accolto cittadini da tutto il mondo, grazie anche a progetti solidali e di integrazione. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro benvenuto a tutti e celebrare insieme le tradizioni del nostro borgo”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.