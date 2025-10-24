Orsara di Puglia ospita il matrimonio di una coppia americana durante i 'Fucacoste'

Due cittadini americani, Anthony Philipp Del Grosso e Britanny Danielle Sedillo, hanno scelto Orsara di Puglia per celebrare il loro matrimonio civile il 30 ottobre a Palazzo De Gregorio, storico edificio recentemente restaurato. L’uomo ha origini orsaresi, ma né lui né la compagna erano mai stati nel borgo fino a poche settimane fa, quando hanno organizzato gli ultimi dettagli della cerimonia, che sarà officiata dal sindaco Mario Simonelli.

Dopo le nozze, la coppia resterà in paese per assistere alla tradizionale festa del 1° novembre dei “Fucacoste e Cocce Priatorje”, durante la quale falò e centinaia di zucche illuminate riempiono il borgo di luce e calore, accompagnando simbolicamente il ritorno delle anime dei defunti.

Il matrimonio di Anthony e Britanny rientra nel fenomeno del turismo delle radici, con turisti provenienti da Stati Uniti e Canada che arrivano a Orsara per riscoprire le proprie origini legate all’emigrazione dal borgo, iniziata agli inizi del Novecento. Inoltre, dallo scorso 13 ottobre diversi cuochi giapponesi sono ospiti del cuoco-contadino Peppe Zullo, per apprendere i segreti dell’olio extravergine d’oliva e della cucina tradizionale orsarese.

Il sindaco Mario Simonelli sottolinea il legame profondo tra Orsara e le comunità orsaresi all’estero: “Orsara ha sempre accolto cittadini da tutto il mondo, grazie anche a progetti solidali e di integrazione. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro benvenuto a tutti e celebrare insieme le tradizioni del nostro borgo”.