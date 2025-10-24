Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

BONSANTO // Ristoratore ucciso a Vieste, colpo di scena in aula: “l’imputato era dal cardiologo poche ore prima dell’agguato”
24 Ottobre 2025 - ore  19:08

CALEMBOUR

DOCENTE // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Ospedale Manfredonia. “Ripristinata la normale alimentazione elettrica”. Nigri: “Chirurgia Generale resterà aperta”  

MANFREDONIA Ospedale Manfredonia. “Ripristinata la normale alimentazione elettrica”. Nigri: “Chirurgia Generale resterà aperta”  

La Direzione Generale di ASL Foggia comunica che, nella giornata odierna, è cessata la situazione emergenziale determinata dal guasto alla cabina elettrica principale del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.

Ospedale Manfredonia. "Ripristinata la normale alimentazione elettrica". Nigri: “Chirurgia Generale resterà aperta”  

Ospedale Manfredonia. "Ripristinata la normale alimentazione elettrica". Nigri: “Chirurgia Generale resterà aperta”  

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

La Direzione Generale di ASL Foggia comunica che, nella giornata odierna, è cessata la situazione emergenziale determinata dal guasto alla cabina elettrica principale del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.

NUOVE TECNOLOGIE

Le cabine di ricezione e smistamento con protezione generale verso ENEL e di trasformazione media/bassa tensione sono state completamente ricostruite e messe in esercizio con tecnologie di ultima generazione, dotate di quadri blindati in gas SF6 e di sistemi di protezione aggiuntivi contro l’umidità di risalita. Gli interventi ammontano a 150mila euro.

Le precedenti apparecchiature, installate nel 2003, risultavano ormai a fine vita tecnica, realizzate con tecnologie non più rispondenti agli standard attuali e particolarmente esposte all’azione dell’umidità di risalita, aggravata dagli eventi meteorologici eccezionali e dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi. Gli interventi sono costati 150mila euro.

Alle ore 17.40 di oggi, a seguito delle verifiche di rito sulla documentazione tecnica e impiantistica, ENEL ha richiuso l’interruttore generale di media tensione, riportando alla normale erogazione l’alimentazione elettrica del presidio ospedaliero.

Contestualmente, il gruppo elettrogeno di emergenza a noleggio, che aveva garantito la piena continuità delle attività sanitarie durante il periodo di emergenza, è stato disconnesso e rimosso.

La Direzione di ASL Foggia ringrazia tutti i tecnici, le squadre operative e le imprese coinvolte per la tempestività e la professionalità con cui hanno consentito il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità del presidio.

 CHIRURGIA GENERALE

La Direzione Generale, inoltre, smentisce le voci circolate nelle ultime ore, in merito alla presunta chiusura del Reparto di Chirurgia Generale.

“È una fake news: non ci sarà alcuna chiusura. Al contrario – sottolinea il Direttore Generale Antonio NigriASL Foggia intende potenziare il reparto, già inserito nel piano di rilancio dell’intero Presidio Ospedaliero di Manfredonia, partito con la rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso e della Radiodiagnostica, con l’assegnazione di ben sei medici Fisiatri, a cui si aggiunge il rilancio imminente del reparto di Anestesia. Il tutto per assicurare un’offerta sanitaria più aderente alle richieste del territorio”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.