Ospedale Manfredonia. "Ripristinata la normale alimentazione elettrica". Nigri: “Chirurgia Generale resterà aperta”  

La Direzione Generale di ASL Foggia comunica che, nella giornata odierna, è cessata la situazione emergenziale determinata dal guasto alla cabina elettrica principale del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.

NUOVE TECNOLOGIE

Le cabine di ricezione e smistamento con protezione generale verso ENEL e di trasformazione media/bassa tensione sono state completamente ricostruite e messe in esercizio con tecnologie di ultima generazione, dotate di quadri blindati in gas SF6 e di sistemi di protezione aggiuntivi contro l’umidità di risalita. Gli interventi ammontano a 150mila euro.

Le precedenti apparecchiature, installate nel 2003, risultavano ormai a fine vita tecnica, realizzate con tecnologie non più rispondenti agli standard attuali e particolarmente esposte all’azione dell’umidità di risalita, aggravata dagli eventi meteorologici eccezionali e dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi. Gli interventi sono costati 150mila euro.

Alle ore 17.40 di oggi, a seguito delle verifiche di rito sulla documentazione tecnica e impiantistica, ENEL ha richiuso l’interruttore generale di media tensione, riportando alla normale erogazione l’alimentazione elettrica del presidio ospedaliero.

Contestualmente, il gruppo elettrogeno di emergenza a noleggio, che aveva garantito la piena continuità delle attività sanitarie durante il periodo di emergenza, è stato disconnesso e rimosso.

La Direzione di ASL Foggia ringrazia tutti i tecnici, le squadre operative e le imprese coinvolte per la tempestività e la professionalità con cui hanno consentito il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità del presidio.

CHIRURGIA GENERALE

La Direzione Generale, inoltre, smentisce le voci circolate nelle ultime ore, in merito alla presunta chiusura del Reparto di Chirurgia Generale.

“È una fake news: non ci sarà alcuna chiusura. Al contrario – sottolinea il Direttore Generale Antonio Nigri – ASL Foggia intende potenziare il reparto, già inserito nel piano di rilancio dell’intero Presidio Ospedaliero di Manfredonia, partito con la rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso e della Radiodiagnostica, con l’assegnazione di ben sei medici Fisiatri, a cui si aggiunge il rilancio imminente del reparto di Anestesia. Il tutto per assicurare un’offerta sanitaria più aderente alle richieste del territorio”.