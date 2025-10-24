Manfredonia. «C’è chi sostiene che l’ospedale di Manfredonia sia chiuso. Addirittura qualcuno, candidato al Consiglio regionale, lo ripete nei comizi. Ma può mai essere chiuso un ospedale con 180 posti letto attivi?» – così esordisce l’avvocato Paolo Campo, consigliere regionale uscente e candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Antonio Decaro presidente.

Campo respinge con decisione quella che definisce una “narrazione distorta” e rilancia con dati e risultati alla mano: «Il San Camillo De Lellis non solo è aperto, ma oggi offre più servizi rispetto a cinque anni fa. È un presidio sanitario pienamente operativo, potenziato grazie a un lavoro costante svolto in Consiglio regionale».

Il consigliere uscente ricorda come il rilancio dell’ospedale rientri in un più ampio processo di rafforzamento dei servizi alla persona.

«Il potenziamento del San Camillo non è un caso isolato – aggiunge –. In questi anni sono state attivate nuove strutture socio-sanitarie, garantendo una rete di assistenza più vicina ai cittadini e più efficiente. È la dimostrazione di come il buon governo regionale sappia tradurre gli impegni in risultati concreti».

Campo rivendica anche altri interventi significativi per la città: «Abbiamo scongiurato la scomparsa dello storico Carnevale di Manfredonia, simbolo della nostra identità e della nostra tradizione, e abbiamo finanziato gli scavi archeologici di Siponto, un patrimonio di storia e cultura che merita di essere valorizzato».

Infine, un messaggio diretto alla comunità sipontina: «Manfredonia merita rispetto e attenzione. I risultati ottenuti dimostrano che con serietà e impegno si possono ottenere risposte concrete ai bisogni dei cittadini».