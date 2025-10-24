Edizione n° 5864

Ristoratore ucciso a Vieste, colpo di scena in aula: "l'imputato era dal cardiologo poche ore prima dell'agguato"
24 Ottobre 2025 - ore  19:08

San Severo: è tornato in Italia Michele D'Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Ristoratore ucciso a Vieste, colpo di scena in aula: "l'imputato era dal cardiologo poche ore prima dell'agguato"

BONSANTO Ristoratore ucciso a Vieste, colpo di scena in aula: “l’imputato era dal cardiologo poche ore prima dell’agguato”

Secondo quanto emerso, Bonsanto – accusato di essere uno dei due sicari che quel giorno fecero fuoco nel centro di Vieste – si sarebbe recato dal cardiologo per un controllo prenotato

Omicidio Trotta, parla in aula Angelo Bonsanto: “Mi stanno accusando di una cosa che non esiste”

Omicidio Trotta a Vieste - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Nuovo colpo di scena nel processo per l’omicidio di Omar Trotta, il 31enne ristoratore di Vieste assassinato il 27 luglio 2017. Durante l’udienza celebrata oggi, venerdì 24 ottobre, dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia, la difesa di Angelo Bonsanto – assistito dall’avvocato Luigi Marinelli – ha depositato un documento che potrebbe cambiare radicalmente il corso del procedimento: un certificato medico specialistico che attesterebbe la presenza dell’imputato in uno studio cardiologico di San Severo, alle ore 10.30 del giorno del delitto.

Il possibile alibi e la strategia difensiva

Secondo quanto emerso, Bonsanto – accusato di essere uno dei due sicari che quel giorno fecero fuoco nel centro di Vieste – si sarebbe recato dal cardiologo per un controllo prenotato già nell’aprile del 2017 e legato a un incidente di cui era stato vittima mesi prima.
La difesa ha presentato alla Corte il documento originale, condiviso con tutte le parti processuali, mentre sono stati ascoltati i primi testimoni a discarico: la compagna dell’imputato e un amico della donna, che hanno confermato la circostanza della visita.

L’uomo, oggi 36enne e attualmente detenuto per altra causa, ha ribadito la propria innocenza, negando qualsiasi coinvolgimento nella vicenda e dichiarando di non conoscere il suo coimputato, Gianluigi Troiano, né di frequentare abitualmente la cittadina garganica.

L’impianto accusatorio e la “guerra di mafia” a Vieste

Per la pubblica accusa, il mandante dell’omicidio sarebbe stato Marco Raduano, con Troiano nel ruolo di “basista”.
Il compito di eseguire materialmente l’agguato, invece, sarebbe spettato a Bonsanto insieme a un secondo individuo, non ancora identificato ma ritenuto vicino al gruppo criminale di Rocco Moretti.
Secondo gli inquirenti, l’omicidio di Trotta si inserisce nel contesto della guerra di mafia esplosa a Vieste a partire dal 2015 per il controllo del traffico di stupefacenti. Una scia di sangue che, nel solo 2017 – definito da un testimone dei Ros come “anno stragista” – fece registrare una decina di vittime, per lo più giovani.

I prossimi passi del processo

Il processo proseguirà nel mese di novembre, con l’audizione di altri testimoni della difesa, tra cui due periti balistici e il cardiologo che avrebbe visitato Bonsanto la mattina dell’omicidio.
Resta da accertare se i tempi della visita e la distanza tra San Severo e Vieste possano rendere materialmente impossibile la presenza dell’imputato sul luogo del delitto poche ore dopo.

Lo riporta foggiatoday.it

Nessun campo trovato.