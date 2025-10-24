Edizione n° 5863

23 Ottobre 2025 - ore  11:10

23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Home // Cronaca // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania

DOCENTE San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania

Partito da Tirana intorno alle 18 con la compagna Vanessa Castelli, il professore è atterrato a Fiumicino poco dopo la mezzanotte

San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania

Il Prof. Michele d'Angelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // San Severo //

È finalmente rientrato in Italia Michele D’Angelo, docente di Biologia dell’Università dell’Aquila, dopo essere stato detenuto in Albania dallo scorso agosto in seguito a un incidente stradale. Partito da Tirana intorno alle 18 con la compagna Vanessa Castelli, il professore è atterrato a Fiumicino poco dopo la mezzanotte e ha poi raggiunto L’Aquila.

D’Angelo, libero su cauzione dopo 75 giorni di carcere, dovrà rispettare solo l’obbligo di firma. Il docente era stato arrestato l’8 agosto dopo un incidente sulla strada Levan-Fier che ha provocato la morte di un adolescente. Secondo la difesa, la sua Lancia Ypsilon sarebbe stata centrata da una Mercedes lanciata ad alta velocità.

Lo riporta norbaonline.it.

