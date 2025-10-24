CAGNANO VARANO (FG) – Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, a Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

Secondo le prime informazioni raccolte da STATOQuotidiano, intorno alle 14:00–14:30 si è verificata una sparatoria vicino al centro storico del paese. Gli spari, esplosi in pieno giorno, hanno seminato il panico.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione, che hanno cinturato l’area e avviato i rilievi. Un uomo è rimasto ferito. Si tratterebbe di un 50enne del territorio. L’uomo sarebbe stato colpito a un gluteo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso atterrato a San Giovanni Rotondo, per essere ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma gli inquirenti non escludono un regolamento di conti o una lite degenerata.