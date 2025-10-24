Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

MATTARELLA // Palermo: arresti domiciliari per ex funzionario di Polizia legati all’omicidio Mattarella
24 Ottobre 2025 - ore  13:35

CALEMBOUR

DOCENTE // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Sparatoria in pieno giorno a Cagnano Varano: paura vicino al centro storico, ferito trasportato in elisoccorso

SPARATORIA GARGANO Sparatoria in pieno giorno a Cagnano Varano: paura vicino al centro storico, ferito trasportato in elisoccorso

Secondo le prime informazioni raccolte da STATOQuotidiano, intorno alle 14:00–14:30 si è verificata una sparatoria vicino al centro storico del paese

ELISOCCORSO, IMMAGINE D'ARCHIVIO - non riferita al testo

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

CAGNANO VARANO (FG) – Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, a Cagnano Varano, in provincia di Foggia.
Secondo le prime informazioni raccolte da STATOQuotidiano, intorno alle 14:00–14:30 si è verificata una sparatoria vicino al centro storico del paese. Gli spari, esplosi in pieno giorno, hanno seminato il panico.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione, che hanno cinturato l’area e avviato i rilievi. Un uomo è rimasto ferito.  Si tratterebbe di un 50enne del territorio. L’uomo sarebbe stato colpito a un gluteo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso appena atterrato a San Giovanni Rotondo, per essere ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma gli inquirenti non escludono un regolamento di conti o una lite degenerata.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

