AVELLINO – 24 ottobre 2025, ore 15:53. Un pomeriggio di paura in Irpinia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter è stata registrata alle 14:40 di oggi in provincia di Avellino, con epicentro localizzato a circa un chilometro a est di Grottolella, piccolo comune collinare nel cuore della regione. Il sisma, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, si è originato a una profondità di 16 chilometri, con coordinate geografiche 40.9692 di latitudine e 14.7993 di longitudine.

La scossa, seppur breve, è stata distintamente percepita dalla popolazione in numerosi centri della provincia, compreso il capoluogo Avellino, distante appena sei chilometri dall’epicentro. Testimonianze concordano nel descrivere un boato improvviso seguito da un tremore deciso ma di durata contenuta, sufficiente tuttavia a spaventare molti cittadini.

In pochi istanti, le linee dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono state inondate di chiamate da parte di residenti preoccupati, desiderosi di ricevere informazioni e segnalare movimenti anomali. Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone né a edifici, ma a titolo precauzionale in diversi comuni si stanno effettuando verifiche statiche sugli immobili pubblici, in particolare scuole e strutture sanitarie.

Molti abitanti, presi dal timore di nuove scosse, sono scesi in strada e hanno preferito attendere all’aperto per diversi minuti. “È stato un colpo secco, il pavimento ha tremato per pochi secondi ma in modo deciso”, racconta un residente di Montefredane. Scene simili si sono ripetute anche nei centri di Capriglia, Atripalda e nel quartiere San Tommaso di Avellino.

Il sisma è stato avvertito chiaramente anche al di fuori dell’Irpinia, in buona parte della Campania: segnalazioni sono arrivate da Benevento, Salerno, Cava de’ Tirreni e dall’area metropolitana di Napoli, fino a Caserta e Portici. In alcune zone, come nella Valle Caudina e nel Vallo di Lauro, il movimento tellurico ha fatto oscillare lampadari e suppellettili, alimentando l’apprensione di una popolazione che conosce bene il rischio sismico.

L’Irpinia, infatti, resta una delle aree più sensibili d’Italia dal punto di vista geologico. La memoria del tragico terremoto del 23 novembre 1980, che devastò la regione causando oltre 2.900 vittime, è ancora viva, e ogni nuova scossa riaccende l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio e sulla necessità di interventi costanti per la messa in sicurezza degli edifici.

Le autorità locali, in stretto contatto con la Prefettura di Avellino e con la Protezione Civile regionale, hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza. Squadre di tecnici stanno effettuando sopralluoghi nei comuni prossimi all’epicentro per accertare l’eventuale presenza di crepe o cedimenti strutturali.

Nel frattempo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha precisato che l’evento rientra nella normale attività sismica dell’area appenninica campana, pur sottolineando che non è possibile escludere repliche di minore intensità nelle prossime ore. I sismologi continueranno a monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno, fornendo aggiornamenti in tempo reale attraverso il portale ufficiale dell’Istituto e i canali social.

Nessuna interruzione significativa si è verificata nei servizi essenziali, né disagi alla viabilità. Anche le linee ferroviarie e autostradali della zona non hanno riportato anomalie. Tuttavia, le amministrazioni comunali invitano i cittadini a mantenere la calma e seguire le comunicazioni ufficiali delle autorità, evitando la diffusione di notizie non verificate sui social network.

