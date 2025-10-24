Edizione n° 5863

Home // Cronaca // Torture al Beccaria, tra gli indagati don Rigoldi e don Burgio

CRONACA Torture al Beccaria, tra gli indagati don Rigoldi e don Burgio

L'accusa è di omessa denuncia, "consapevoli delle violenze"

Torture al Beccaria, tra gli indagati don Rigoldi e don Burgio

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

Il cappellano e l’ex cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, l’istituto penale al centro di uno scandalo per presunte violenze e torture e luogo di ripetuti recenti disordini, risultano tra gli indagati dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Milano. Don Gino Rigoldi, per mezzo secolo cappellano dell’istituto per minorenni e il successore, don Claudio Burgio, secondo quanto riporta oggi La Repubblica sono nell’elenco dei 51 indagati della maxi inchiesta: il reato ipotizzato è omessa denuncia.

I due sarebbero stati “consapevoli delle violenze, si legge nell’informativa di 900 pagine della Squadra mobile agli atti del fascicolo delle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena. Al centro delle indagini, tortura e botte sui detenuti: sono 33 i ragazzi che la procura vuole sentire davanti a un giudice, per cristallizzare i loro racconti.

Tra gli indagati ci sono gli agenti accusati dei pestaggi ma anche ex direttrici del Beccaria, l’ex comandante, medici e infermieri che avrebbero visto, taciuto o coperto gli abusi. Nell’elenco anche i nomi omissati dei due sacerdoti, così come nascoste sono dieci pagine dell’informativa, segno che gli approfondimenti sono in corso”.

Lo riporta l’ANSA

