TREMITI – 24 ottobre 2025. Parte dalle Isole Tremiti un progetto pilota della Leal – Lega Antivivisezionista per contrastare il fenomeno del randagismo felino e tutelare l’equilibrio ambientale dell’arcipelago. L’associazione ha avviato una campagna di sterilizzazione dei gatti randagi, stimati in oltre un centinaio, sostenendo l’iniziativa con risorse proprie e con la collaborazione di un medico veterinario dedicato.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione locali idonei per la creazione di un ambulatorio veterinario permanente, che permetterà di garantire interventi diretti e continuità terapeutica agli animali dell’isola.

“L’iniziativa – spiega Antonio Ferreri, responsabile della sezione Leal – nasce dall’urgenza di contenere in modo etico la popolazione felina, salvaguardando al contempo la biodiversità delle Tremiti e la salute degli animali. La situazione è diventata drammatica: l’intervento dell’associazione è fondamentale per offrire cure e dignità ai gatti del posto”.

Un solo gatto non sterilizzato può generare fino a 12 cuccioli l’anno, e anche un tasso di sopravvivenza parziale può portare, in pochi anni, a centinaia di animali senza protezione.

“Sulle Tremiti – sottolinea il presidente della Leal, Gian Marco Prampolini – l’aumento dei gatti ha esposto la colonia a fame, malattie e incidenti, anche in un contesto apparentemente sicuro. Abbiamo scelto di intervenire in modo strutturato, con un nostro veterinario, fornendo cure, cibo e supporto ai volontari. L’obiettivo è trasformare le Tremiti in un modello di civiltà da esportare a livello nazionale”.

Le sterilizzazioni sono già iniziate: in attesa dell’apertura dell’ambulatorio, i gatti vengono temporaneamente trasferiti a Termoli per gli interventi, per poi essere riportati sull’isola.

Il progetto prevede anche l’installazione di una targa informativa al porto e di una mappa con i punti di ristoro, così da coordinare in modo ordinato la distribuzione del cibo. Verranno inoltre ampliate le casette-rifugio per offrire riparo ai felini durante l’inverno e garantita la fornitura continua di cibo per sostenere animali e volontari anche nei mesi più difficili.

Con questo intervento, le Isole Tremiti si candidano a diventare un esempio virtuoso nella gestione etica del randagismo e nella tutela degli animali liberi.