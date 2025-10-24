Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

MATTARELLA // Palermo: arresti domiciliari per ex funzionario di Polizia legati all’omicidio Mattarella
24 Ottobre 2025 - ore  13:35

CALEMBOUR

DOCENTE // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Isole Tremiti // Tremiti capofila del progetto Leal contro il randagismo dei gatti

GATTI Tremiti capofila del progetto Leal contro il randagismo dei gatti

Sterilizzazioni e nuove strutture per salvaguardare gli animali e la biodiversità dell’arcipelago

Mistero e allarme a Foggia: scomparsi 40 gatti da una colonia in zona Bovio

ph garganotv - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Isole Tremiti // Manfredonia //

TREMITI – 24 ottobre 2025. Parte dalle Isole Tremiti un progetto pilota della Leal – Lega Antivivisezionista per contrastare il fenomeno del randagismo felino e tutelare l’equilibrio ambientale dell’arcipelago. L’associazione ha avviato una campagna di sterilizzazione dei gatti randagi, stimati in oltre un centinaio, sostenendo l’iniziativa con risorse proprie e con la collaborazione di un medico veterinario dedicato.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione locali idonei per la creazione di un ambulatorio veterinario permanente, che permetterà di garantire interventi diretti e continuità terapeutica agli animali dell’isola.

“L’iniziativa – spiega Antonio Ferreri, responsabile della sezione Leal – nasce dall’urgenza di contenere in modo etico la popolazione felina, salvaguardando al contempo la biodiversità delle Tremiti e la salute degli animali. La situazione è diventata drammatica: l’intervento dell’associazione è fondamentale per offrire cure e dignità ai gatti del posto”.

Un solo gatto non sterilizzato può generare fino a 12 cuccioli l’anno, e anche un tasso di sopravvivenza parziale può portare, in pochi anni, a centinaia di animali senza protezione.

“Sulle Tremiti – sottolinea il presidente della Leal, Gian Marco Prampolini – l’aumento dei gatti ha esposto la colonia a fame, malattie e incidenti, anche in un contesto apparentemente sicuro. Abbiamo scelto di intervenire in modo strutturato, con un nostro veterinario, fornendo cure, cibo e supporto ai volontari. L’obiettivo è trasformare le Tremiti in un modello di civiltà da esportare a livello nazionale”.

Le sterilizzazioni sono già iniziate: in attesa dell’apertura dell’ambulatorio, i gatti vengono temporaneamente trasferiti a Termoli per gli interventi, per poi essere riportati sull’isola.

Il progetto prevede anche l’installazione di una targa informativa al porto e di una mappa con i punti di ristoro, così da coordinare in modo ordinato la distribuzione del cibo. Verranno inoltre ampliate le casette-rifugio per offrire riparo ai felini durante l’inverno e garantita la fornitura continua di cibo per sostenere animali e volontari anche nei mesi più difficili.

Con questo intervento, le Isole Tremiti si candidano a diventare un esempio virtuoso nella gestione etica del randagismo e nella tutela degli animali liberi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.