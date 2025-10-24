Il prossimo 6 novembre 2025 ricorderemo Giovanni Panunzio, simbolo nazionale della lotta al racket e alle estorsioni, uomo il cui coraggio e la cui integrità hanno lasciato un segno indelebile nella storia della giustizia italiana. La sua vita, stroncata prematuramente dalla violenza criminale, è oggi un faro luminoso che illumina la strada della legalità, del coraggio civile e della difesa dei più deboli.

A rendere omaggio alla sua memoria sarà Don Antonio Coluccia, figura di rilievo nazionale, testimone straordinario di fede e di impegno concreto contro la criminalità organizzata. La sua presenza è un segno potente: un ponte tra spiritualità e azione, tra compassione e coraggio, tra valori umani e lotta per la giustizia. Don Coluccia incarna ciò che Giovanni Panunzio ha rappresentato con la sua vita: la vicinanza agli ultimi, la difesa degli innocenti, l’incessante lotta contro l’ingiustizia.

Questo anniversario non è solo ricordo: è un richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi, un invito a portare avanti la battaglia per la legalità e la dignità umana, a sostenere chi è più vulnerabile, a resistere davanti alla violenza e alla paura. La memoria di Giovanni Panunzio, accompagnata dalla testimonianza viva di Don Antonio Coluccia, ci sprona a non dimenticare mai il prezzo della libertà e a onorare chi ha combattuto per renderci un Paese più giusto.

Associazione Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti