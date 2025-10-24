Trinitapoli, avviata la rimozione delle ecoballe all’ex opificio “La Fenice”. Focus

Trinitapoli – Sono finalmente iniziati, dal 22 ottobre 2025, i lavori di rimozione e smaltimento delle ecoballe depositate presso l’ex opificio La Fenice. Un intervento tanto atteso quanto necessario, che segna un punto di svolta per la città e per l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco di Feo.

L’operazione, affidata a ditte specializzate nel trattamento e nella gestione dei rifiuti, mira al ripristino dello stato dei luoghi, al decoro ambientale e alla messa in sicurezza dell’area, da tempo oggetto di preoccupazione da parte dei cittadini. Le attività, come comunicato dal Comune, proseguiranno fino a martedì della prossima settimana, compatibilmente con le condizioni meteo e con le necessarie verifiche tecniche.

“Un impegno mantenuto verso la comunità”

Il sindaco di Feo ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori:

“La bonifica dell’ex opificio La Fenice è un impegno che abbiamo assunto con determinazione e senso di responsabilità. Restituire dignità a quest’area significa tutelare la salute pubblica e valorizzare il nostro territorio. È un segnale concreto di rispetto verso la comunità e di attenzione verso l’ambiente.”

Le sue parole riflettono la volontà dell’Amministrazione di affrontare in modo risolutivo una questione ambientale che da anni rappresentava una ferita aperta nel tessuto urbano e nella memoria collettiva di Trinitapoli.

Sicurezza, ambiente e riqualificazione

Anche l’assessore all’Ambiente ed Ecologia, Tonia Iodice, ha voluto sottolineare la portata dell’intervento:

“La rimozione delle ecoballe rappresenta un passo fondamentale per la riqualificazione ambientale della nostra città. Stiamo lavorando affinché Trinitapoli possa contare su spazi più sicuri, puliti e sostenibili. La collaborazione dei cittadini è essenziale per mantenere e rafforzare questo risultato.”

Il sito dell’ex opificio La Fenice, per anni simbolo di degrado e incuria, sarà oggetto di ulteriori interventi di bonifica e controllo ambientale. Le operazioni di smaltimento avvengono nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle direttive regionali in materia di gestione dei rifiuti speciali.

Un segnale di rinascita per la città

La rimozione delle ecoballe non è soltanto un atto tecnico o amministrativo: rappresenta un simbolo di rinascita e di attenzione concreta al territorio. Dopo anni di segnalazioni, proteste e richieste di intervento, la città di Trinitapoli assiste a un cambiamento tangibile, che restituisce speranza e fiducia ai cittadini.

L’Amministrazione Comunale, nel ringraziare la popolazione per la collaborazione, invita alla massima prudenza nei pressi dell’area interessata dai lavori, al fine di garantire la sicurezza di tutti durante le fasi operative.

Una bonifica che guarda al futuro

L’intervento sull’ex La Fenice si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana e ambientale promossa dall’Amministrazione di Feo, che punta a valorizzare le aree dismesse e a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Con la bonifica dell’area, Trinitapoli compie un passo decisivo verso una gestione più sostenibile del proprio territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione per una città più verde, sicura e vivibile.