Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

SACCHI // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Turismo d’avventura nel Gargano: nasce il progetto “Ascend” per valorizzare imprese e territorio

IMPRESE Turismo d’avventura nel Gargano: nasce il progetto “Ascend” per valorizzare imprese e territorio

Il Parco Nazionale del Gargano punta a fare del turismo d’avventura una leva per lo sviluppo economico e la destagionalizzazione dell’offerta turistica

Turismo d’avventura nel Gargano: nasce il progetto “Ascend” per valorizzare imprese e territorio

Raffaele Di Mauro - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

Il Parco Nazionale del Gargano punta a fare del turismo d’avventura una leva per lo sviluppo economico e la destagionalizzazione dell’offerta turistica. Grazie al programma Interreg Transfrontaliero “Ascend”, di cui il Parco è partner, si intende sostenere le piccole e medie imprese che operano in settori come escursionismo, kayak, ciclismo e snorkeling, affrontando le difficoltà legate a finanziamenti limitati, destinazioni sottosviluppate e scarsa cooperazione transfrontaliera.

L’iniziativa mira a rafforzare la competitività delle imprese locali, promuovendo l’innovazione dei prodotti turistici esistenti, offrendo formazione mirata e aumentando la visibilità delle offerte a livello nazionale e internazionale.

Il Commissario Straordinario del Parco, Raffaele Di Mauro, sottolinea l’importanza di coniugare difesa del patrimonio naturalistico e sviluppo economico: “Il progetto ‘Ascend’ investe in un segmento turistico perfettamente adatto al nostro territorio, offrendo opportunità concrete agli imprenditori coraggiosi che hanno scelto di investire nel turismo d’avventura”.

Il Gargano, grazie alle sue ricchezze marine, montane e forestali, propone attività come trekking nella Foresta Umbra, kayak lungo la costa, immersioni e snorkeling nella Riserva Marina delle Isole Tremiti. Con il supporto di “Ascend”, queste attività potranno essere ulteriormente sostenute e valorizzate.

Tra le azioni previste dal progetto vi saranno: mappatura e catalogazione delle imprese del turismo d’avventura, strategie di innovazione, formazione specialistica, incremento della visibilità online e sovvenzioni mirate per le imprese in aree pilota.

Di Mauro evidenzia che il turismo d’avventura è in crescita, con un numero sempre maggiore di turisti interessati a esperienze a contatto con la natura. “Il Gargano deve diventare una delle mete più ambite, con strategie vincenti che colleghino natura, economia, lavoro e sviluppo territoriale”, conclude il Commissario.

Lo riporta retegargano.it, tratto da gazzettacapitanata.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.