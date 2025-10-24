Turismo d’avventura nel Gargano: nasce il progetto “Ascend” per valorizzare imprese e territorio

Il Parco Nazionale del Gargano punta a fare del turismo d’avventura una leva per lo sviluppo economico e la destagionalizzazione dell’offerta turistica. Grazie al programma Interreg Transfrontaliero “Ascend”, di cui il Parco è partner, si intende sostenere le piccole e medie imprese che operano in settori come escursionismo, kayak, ciclismo e snorkeling, affrontando le difficoltà legate a finanziamenti limitati, destinazioni sottosviluppate e scarsa cooperazione transfrontaliera.

L’iniziativa mira a rafforzare la competitività delle imprese locali, promuovendo l’innovazione dei prodotti turistici esistenti, offrendo formazione mirata e aumentando la visibilità delle offerte a livello nazionale e internazionale.

Il Commissario Straordinario del Parco, Raffaele Di Mauro, sottolinea l’importanza di coniugare difesa del patrimonio naturalistico e sviluppo economico: “Il progetto ‘Ascend’ investe in un segmento turistico perfettamente adatto al nostro territorio, offrendo opportunità concrete agli imprenditori coraggiosi che hanno scelto di investire nel turismo d’avventura”.

Il Gargano, grazie alle sue ricchezze marine, montane e forestali, propone attività come trekking nella Foresta Umbra, kayak lungo la costa, immersioni e snorkeling nella Riserva Marina delle Isole Tremiti. Con il supporto di “Ascend”, queste attività potranno essere ulteriormente sostenute e valorizzate.

Tra le azioni previste dal progetto vi saranno: mappatura e catalogazione delle imprese del turismo d’avventura, strategie di innovazione, formazione specialistica, incremento della visibilità online e sovvenzioni mirate per le imprese in aree pilota.

Di Mauro evidenzia che il turismo d’avventura è in crescita, con un numero sempre maggiore di turisti interessati a esperienze a contatto con la natura. “Il Gargano deve diventare una delle mete più ambite, con strategie vincenti che colleghino natura, economia, lavoro e sviluppo territoriale”, conclude il Commissario.

Lo riporta retegargano.it, tratto da gazzettacapitanata.