Decreto Balduzzi, Gallo: proteste medici SIMGIF

E’ notizia degli ultimi giorni la ripresa della discussione ininerente ulteriori novita’ in materia di Sanita’, al fine di completare il processo di cambiamento gia’ avviato con l’ approvazione del cosiddetto ” Decreto Balduzzi “.Numerose le manifestazioni e iniziative di protesta messe in atto negli ultimi mesi dai medici iscritti al Corso di formazione in Medicina Generale ( corso triennale , accessibile tramite pubblico concorso, attualmente necessario per intraprendere la professione di “medico di famiglia” ), tra cui l’ ormai “storica” Manifestazione Nazionale dello scorso 15 Maggio a Roma in Piazza Montecitorio, per chiedere una rapida soluzione alle problematiche relative alla propria categoria.Ai tali medici iscritti ale’ inibita l’ attivita’ libero-professionale per l’ intera durata del corso (tre anni ), a fronte della corresponsione di una borsa di studio di circa 800 euro mensili, borsa per di più’ sottoposta a tassazione Irpef e Irap.La domanda e’: E’ giusto tassare le borse di studio ? E’ giusto che un medico, magari padre di famiglia ,debba sostenere la propria famiglia con circa 800 euro al mese, senza avere la possibilita’ di poter incrementere il proprio reddito con la libera professione al di fuori dell’ orario del corso (il che vorrebbe anche dire versarne una parte nelle casse dello Stato come tasse , cosa di non poco conto in questo periodo storico )? .Numerosi parlamentari hanno presentato odg finalizzati al miglioramento di tali criticita’ (9/5109-AR/13, On. Distaso , Fucci ; 9/5109-AR/18, On. Sarubbi, Pedoto, Ghizzoni, D’Incecco, Vassallo, Servodio,Barani ,Calabria ; 9/5109-AR /129, On. Marinello, Calabria) proposte accolte dal Governo , ma che ancora non hanno visto successivi sviluppi concreti.I giovani medici auspicano che le parole si trasformino in fatti. E’ il momento .Francesco Gallo – Membro Consiglio Direttivo SIMGIF)