Giornata mondiale contro violenza sulle donne, iniziative a Foggia

Foggia. Il sindaco di Foggia, Franco Landella, e la presidente della Consulta per le Pari Opportunità, Ilaria Mari, in occasione della “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si celebra domani, 25 novembre, hanno promosso una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione rispetto alle condizioni dell’universo femminile e all’importanza della lotta ad ogni forma di violenza contro le donne. Le attività di questa edizione, arricchite dal contributo di eventi organizzati dall’assessorato comunale alle Politiche Sociali e della Famiglia, ruotano intorno alla figura della donna con l’obiettivo di sollecitare una riflessione sugli stereotipi e i pregiudizi di genere, che sono troppo spesso l’humus in cui maturano fenomeni di violenza e vere e proprie tragedie.

«Abbiamo voluto profondere il massimo sforzo possibile nell’organizzazione di un cartellone di eventi che non vuole celebrare in modo retorico questo appuntamento, ma essere lo stimolo per una riflessione circa il ruolo e l’importanza delle donne nella società, combattendo ogni forma di pregiudizio culturale e di violenza – commenta il sindaco di Foggia –. I numeri con cui siamo costretti a confrontarci quotidianamente ci consegnano una situazione drammatica, un vero e proprio bollettino di guerra: oltre cento donne uccise dall’inizio dell’anno ad oggi in Italia da un marito o da un fidanzato o peggio ancora da un ex. Un grazie sincero va a chi ha lavorato a questa due giorni: dalla presidente della Consulta per le Pari Opportunità, Ilaria Mari, alle componenti di questo importante organismo fino all’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Erminia Roberto».

«Abbiamo la forte consapevolezza di quanto il tema della violenza contro le donne sia di straordinaria e drammatica attualità. Una drammatica attualità presente nelle nostre città, nelle nostre case, sui luoghi di lavoro. Un dramma che le statistiche tingono di sangue e di lutti, restituendoci la portata di un fenomeno che non va mai minimizzato né edulcorato – sottolinea la presidente della Consulta per le Pari Opportunità, Ilaria Mari –. Il drappo rosso, che campeggia sulla facciata di Palazzo di Città a ricordare a ciascuno di noi l’importanza della battaglia contro questo vero e proprio cancro sociale, è un’idea della Consulta, che ringrazio per l’impegno profuso nell’organizzazione e nelle proposte avanzate, positivamente ripresa anche da altre istituzioni ed associazioni. Un’idea che abbiamo impreziosito con un convegno che sarà il momento in cui mettere a confronto esperienze e storie, con il determinante contributo di chi, nella magistratura e nelle Forze dell’Ordine, combatte in prima linea».