A Foggia è nato il “robot” del marketing: Mark aiuterà le imprese

Foggia. E’ nata a Foggia ed è tutta Made in Italy la prima piattaforma gestionale di marketing con un Bot di intelligenza artificiale integrato: si chiama Mark ed è stata ideata per sostenere le PMI del nostro territorio nella loro crescita. L’idea è semplice e innovativa: utilizzare l’intelligenza artificiale per aiutare le imprese a rispondere alle esigenze del mercato. Al suo interno, la piattaforma utilizza un Bot che risponde in modo personalizzato, per l’azienda che lo utilizza, a più di 200 domande sul marketing e la comunicazione. E’ un sistema completamente digitalizzato e automatizzato per analizzare le vendite online e offline, con una piattaforma per la gestione integrata di tutti i tools di Digital Marketing. Sono due gli ideatori di Mark: il lucerino Vincenzo Benincaso e il romano Mattia Esposito, co-fondatori Up2lab, società di consulenza marketing nata a Lucera (Fg) e attiva oggi a Roma e nell’Est-Europa con la sua sede di Varsavia. Il loro lavoro è stato supportato da Alberto De Riso, esperto di digital marketing.

“FOGGIA? UNA DELLE REALTA’ PIU’ VIVE D’ITALIA”. “Questa nostra idea è nata proprio a Foggia, lo scorso maggio, quando dal capoluogo dauno partì un format che ora stiamo portando in tutta Italia, quello di Imprenditore 4.0, percorso guidato di autoimprenditorialità. Foggia si è rivelata ricettiva, affamata di innovazione, con l’Università capace di stimolare e fare da propulsore di questa voglia di intrapresa. Foggia ci ha ispirato”, dichiarano gli inventori di Mark.

LA “BIODIVERSITA’” DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE FOGGIANO. Il 95% delle interazioni B2B e B2C sarà gestito entro il 2025 attraverso piattaforme che fanno leva sull’intelligenza artificiale. E’ stato il Mezzogiorno a trainare la crescita del tessuto imprenditoriale del Paese negli ultimi mesi. Tra luglio e settembre 2018, i terminali delle Camere di Commercio hanno registrato l’iscrizione di 64.211 nuove imprese e 51.758 chiusure di aziende esistenti, con un saldo positivo di 12.453 unità. Quasi il 40% della crescita è dovuto alla buona performance del Mezzogiorno, dove il saldo è stato positivo per 4.763 unità.

I NUMERI DI FOGGIA. A settembre 2018, secondo le rilevazioni ufficiali pubblicate su Infocamere, il numero complessivo delle imprese foggiane attive ammonta a 64.880. Le aziende agricole sono 24.829, quelle del mondo edile 16.571. Le attività industriali, quelle commerciali, artigianali e dei servizi completano un quadro variegato, con una generale crescita delle imprese che guardano all’estero e stanno lavorando a processi di digitalizzazione e internazionalizzazione.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NUOVA FRONTIERA. L’intelligenza artificiale, in questo senso, consente un’ottimizzazione delle risorse e una riduzione del tempo necessario per l’analisi, permettendo alle aziende di concentrarsi sulle questioni di maggiore importanza, mentre il lavoro impiegatizio viene svolto dagli algoritmi. Inserita nella funzione marketing, gestisce con precisione operazioni articolate, che assorbirebbero altrimenti un quantitativo eccessivo di tempo e di risorse, come possono essere la definizione di una campagna, la creazione di contenuti, l’elaborazione dei dati o il management del CRM. “Le PMI sono da sempre il motore trainante dell’economia italiana. Il nostro territorio è per noi un polo di potenzialità spesso inespresse, da promuovere e sostenere. La mancanza di una struttura manageriale e di una funzione marketing interna, il ritardo nei processi di trasformazione digitale e un supporto alle attività di comunicazione inadeguato, sono a nostro avviso i fattori che impediscono a questi settori di decollare”. Molte aziende, presentano una rete di vendita con degli agenti, ma spesso le vendite avvengono in maniera ancora non digitalizzata e con sistemi di monitoraggio manuali ed obsoleti. Con Mark, a ogni venditore viene assegnato un codice di riferimento che consente un tracciamento live di ogni ordine o contatto generato. In questo modo l’imprenditore può conoscere in qualsiasi momento performance quali l’incidenza sulle vendite di ogni agente, il margine di contribuzione di ogni prodotto e i dati relativi al cliente, il tutto in maniera completamente digitalizzata e automatizzata, comodamente con il proprio smartphone.