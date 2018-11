Monte. Forza Italia ha sempre boicottato la videosorveglianza. Perchè?

Di:

Nel bando del Ministero dell’Interno sulla videosorveglianza, le città medie e grandi della nostra provincia, governate da maggioranze di qualsiasi colore politico, sono risultate tutte in posizioni arretrate nella graduatoria. Questo perché uno dei criteri per l’assegnazione del punteggio era il NUMERO DI ABITANTI; il Ministero ha voluto privilegiare i piccoli centri abitati e sprovvisti di telecamere di videosorveglianza (primo dato oggettivo!).

Al contrario il Comune di Monte Sant’Angelo ha già un sistema di videosorveglianza, che è attualmente funzionante grazie all’impegno dei Commissari straordinari. Questa è la dimostrazione che il consigliere Michele Ferosi nell’ultimo consiglio comunale ha detto cose non vere, quando in diretta streaming ha urlato che a Monte, a causa del commissariamento, ci sono stati “2 anni di disastro tale da indurre la gente a suicidarsi” e che quando i cittadini volevano parlare con i commissari “si trovavano in Comune i carabinieri che stazionavano in alta uniforme e antisommossa”. Queste sono affermazioni false, dalle quali prendiamo fermamente le distanze.

Per tornare alla videosorveglianza, i cittadini devono sapere che Forza Italia ha tenuto spento ľimpianto in tutti gli anni della propria amministrazione, poi sciolta per infiltrazioni mafiose (secondo dato oggettivo!), il cui vicesindaco era Felice Scirpoli, attuale “commissario” di Forza Italia (terzo dato oggettivo!), che anziché ritirarsi a vita privata per la sua incapacità politica e amministrativa, continua a fingere di occuparsi della cosa pubblica, come se i cittadini non lo conoscessero. Oggi ci viene da ridere se pensiamo che lui e il suo partito fingano di avere a cuore le telecamere.

A voi cittadini e unici referenti della nostra azione politica, facciamo notare che gli altri criteri definiti dal Ministero dell’interno per attribuire i punteggi sono:

– IDP (Indice di delittuosità provinciale);

– IDC (Indice di delittuosità comunale);

– INCIDENZA DELLA CRIMINALITÀ.

Quanto più questi indici sono alti, tanto più i punteggi assegnati aumentano. Come tutti potranno notare, si tratta di dati oggettivi ed incontrovertibili. A questo punto ci chiediamo: Forza Italia avrebbe voluto che il numero dei delitti Monte fosse alto?

Ci appelliamo a tutti i membri del partito di Berlusconi ad isolare (come già avviene anche da parte dei referenti sovra comunali) i pochi elementi che continuano a far male alla città di Monte Sant’Angelo. Certe persone hanno già lasciato in eredità alla nostra comunità un’onta indelebile.

Alla scadenza del mandato, saranno i cittadini a pronunciarsi sui risultati politici dell’amministrazione e se il loro giudizio politico sarà negativo, andremo tutti a casa convinti di aver lavorato per il bene del nostro paese e soprattutto nella legalità.