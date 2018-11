Di:

“Ridge” saluta Manfredonia con un video messaggio. Ospite di Bramanthe e Bruneleski.

Nessuno se la sente di dividere “Ronn Moss” da “Ridge di Beautiful”, tanto che ancora oggi, nelle grida della gente, si confondono i due nomi : quello di battesimo e l’altro, quello del più famoso dei Forrester, a cui ha prestato fascino, portamento e mascelle per ben 6407 puntate, nella soap opera tra le più longeve di sempre.

L’attore sarà ospite il 2 dicembre del Gran Galà della pasticceria & gelateria organizzato da Bramanthe e Bruneleski, due locali tra i più belli d’ Italia. “Ridge”, con un video messaggio, saluta Manfredonia e invita i cittadini ad andarlo a trovare da Bramanthe e Bruneleski. Quando si parla del suo ruolo come attore è lui stesso il primo a non volersi separare dal personaggio che gli ha dato un successo così incredibile : «Ho dedicato 25 anni della mia vita a Ridge, gli sono molto legato, è nel mio cuore, in un posto speciale, non lo voglio rinnegare, anzi. Lo tengo qui, mi aiuta a costruire la strada del presente, del futuro. Sarebbe forse più facile cancellarlo, allontanarmi da lui per muovermi liberamente in altri emisferi, ma con lui dentro mi sento più forte».

Ciao Manfredonia

(messaggio privo di attribuzione commerciale)