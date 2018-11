Sparatoria a San Severo: un morto e un ferito in gravi condizioni

Di:

San Severo. UN uomo è deceduto, ed un altro è in gravissime condizioni, in seguito a una sparatoria avvenuta verso le ore 12.30 a San Severo in via Terranova.

Sono intervenuti sul posto gli agenti del locale Commissariato, Carabinieri, Polizia Scientifica, Guardia di Finanza e operatori del 118.

Redazione StatoQuotidiano.it