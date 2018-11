Successo per la 2^ Edizione del premio “Virgo Fidelis” (FOTO)

Di:

Archiviato con successo la 2^ Edizione del premio “Virgo Fidelis” (Per chi è al Servizio degli Altri).

Solidarietà e legalità sono le virtù straordinarie di persone che ordinariamente ogni giorno si mettono a servizio degli altri, anche se a discapito della propria incolumità, soprattutto di chi ne ha maggiormente bisogno.

Premio ideato ed organizzato dalla Sezione “ANC” di Manfredonia, congiuntamente con l’Istituto Tecnico Economico Toniolo di Manfredonia.

I nomi del comitato:

– Dott. Michele Trotta;

– Dott. Franco Fullone;

– Rag. Renzulli Michele;

– Prof. Pellegrino Iannelli Dirigente Toniolo;

– Prof. Vincenzo Leone;

– Dott. Paolo Balzamo;

– Sig. Michele Rinaldi;

– Sig. Massimo Rinaldi;

– Sig. De Finis Sante;

– Sig. Antonio Gatta;

– Santoro Vincenzo;

– Tivieri Rosanna;

– Dott. Marcello Ventura;

– Spano Donato;

– Cariglia Algesiro.

Personalità premiate:

. S.Ecc.za Santo Marcianò – Ordinario Militare(Impegno per l’Educazione alla Pace e all’Umanizzazione dei Conflitti);

. Dott. Ludovico Vaccaro-Procuratore Capo della Repubblica di Foggia; (Impegno al Servizio della Giustizia e della Legalità);

. Dott. Giampiero Di Florio-Procuratore Capo della Repubblica di Vasto;(Impegno al Servizio della Giustizia e della Legalità);

. Colonnello Marco Aquilio, Com/te Prov.le Carabinieri Foggia;(Impegno al Senso del Dovere e Valore Militare);

. Dott. Massimo Casanova-Imprenditore –(Impegno per l’Eccellenza Imprenditoriale e lo Sviluppo Economico);

. Dott.ssa Violetta Plotegher-Vicepresidente del Forum della Pace del Trentino(Impegno per l’Innovazione Sociale e l’Educazione alla Pace e ai Diritti Umani);

. Don Tonio Dell’Olio – Presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi-(Impegno per l’Educazione alla Pace, alla NoN Violenza ed alla Legalità);

. Dott. Nicola Messina(Direttore Amm.vo dell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti –(Impegno per l’Innovazione Sociale e la Promozione del Management Etico e NoN Violento);

. Prof.ssa Angela Mongelli – Professore Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi – Università di Bari-(Impegno Accademico per l’Innovazione dei Processi Formativi e Comunicativi);

. Dott. Ottavio Di Cillo- Direttore Unità Operativa Complessa di Cardiologia d’urgenza e Telecardiologia del Dipartimento Emergenza e Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari – (Impegno per l’Innovazione Tecnologica, Digitale e Manageriale in Sanità);

. Dott. Francesco Albergo-Direttore Operativo della LUM School of Management e Co-Direttore del Laboratorio Costi Standard e Lean Organization-(Impegno per l’Innovazione Accademica e Organizzativa e lo Sviluppo Manageriale);

. Prof.ssa Annalisa Prencipe-Direttore della Scuola Universitaria Bocconi. Professore ordinario del Dipartimento di Accounting e SDA Bocconi School of Management-(Impegno Accademico per l’Innovazione e la Qualità del Management Aziendale);

– Prof. Nunzio Casalino(Professore Associato Confermato di Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma (Impegno Accademico per l’Innovazione Organizzativa e lo Sviluppo Manageriale);

– Dott. Ciro Del Vecchio-Capitano di Vascello-Marina Militare Italiana-(Impegno al Senso del Dovere e Valore Militare);

– Dott. Pasquale Guerra-Ammiraglio di Divisione della Marina Militare in quiescenza(Impegno al Senso del Dovere e Valore Militare);

– Prof. Michele Illiceto – Docente di Storia e Filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari-(Impegno Etico e Sociale per l’Innovazione Educativa e Culturale);

– Avv. Flavia Cerino (docente di materie giuridiche nell’ambito dell’accoglienza dei minori non accompagnati- (Impegno per la Promozione della Legalità e dell’Alterità Culturale);

– Dott. Salvatore Pastorello- Diplomatico, Commendatore Pontificio, addetto alle Pubbliche Relazioni Nazionale ed Internazionali dello Stato del Vaticano-(Impegno per le Diplomatiche Relazioni Internazionali).

RICONOSCIMENTO “Beata Vergine Maria “Virgo Fidelis” 2018”

– Dott. Nicola Salvatore – Responsabile della Polizia Giudiziaria Aliquota Carabinieri –Procura della Repubblica di Vasto;Plurime onorificenze per l’opera di solidarietà;

– Dott. Lelio Del Re – Capitano di Vascello della Marina Militare in quiescenza;

– Arch. Nicola D’Aloisio professionista esperto nella consulenza tecnica, urbanistica ed infortunistica;

– Dott. Antonio Paradiso, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti – Roma;

– Dott. Antonio Di Iorio, per l’opera di solidarietà verso i più deboli.

– Un ringraziamento speciale al Sottosegretario alla Giustizia Avv. Jacopo Morrone che ha onorato l’evento con la sua presenza.

– Un ringraziamento particolare al Comando Compagnia Carabinieri di Manfredonia, alla Ditta D’Isita e al Ristorante Tarassaco.

Un premio per ravvivare e valorizzare i principi che sono alla base dell’azione della “Benemerita” e dare lustro ed omaggio a quanti, anche se nella società civile, si prodigano quotidianamente per attuarli e diffonderli.

IL Premio Virgo Fidelis è assegnato a militari, persone, religiosi, Istituzioni, imprese che a vario titolo si sono distinti e si impegnano a servizio degli altri ed al miglioramento delle

dinamiche della società moderna.

L’iniziativa affonda le sue radici nei principi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che si propone, tra gli altri scopi, di promuovere e tener vivo il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi eroici caduti.

Ce lo ricorda la Virgo Fidelis ogni volta che scorgiamo la sua immagine, sempre presente nelle caserme dell’Arma e pure nelle sedi dell’ANC, quasi come se ce lo sussurrasse dolcemente.

Quella breve frase che compare nel dipinto, “”SII FEDELE SINO ALLA MORTE””, non inventata, ma scelta dal libro dell’Apocalisse da Pio XII° quando la eresse a nostra Patrona nel 1949, costituisce infatti il fondamento, la pietra d’angolo che regge l’imponente istituzione che è l’Arma dei Carabinieri, divenendone essenza e stile di vita, posta a base della formula del Giuramento che ciascuno di noi, in servizio o in congedo, ha pronunciato all’ inizio della propria carriera.

Nella sacralità della formula del Giuramento c’è una promessa che dovrà valere per tutta la nostra vita.

Con gli Alamari indossiamo il peso di una tradizione, oneri, responsabilità e rischi”.

Promessa tanto importante quanto impegnativa, che non esclude noi che sull’uniforme sociale dell’ANC tuttora indossiamo e dobbiamo onorare quegli stessi Alamari.

L’Arma dei Carabinieri è “quella linea rosso/bleu” che attraversa il Paese rendendo più visibile una storia di grandi e piccoli eroismi lontani da ogni tentazione di clamore e protagonismo”.

In questa definizione è racchiusa quella che è l’essenza dell’Arma dei Carabinieri: un’Istituzione che deve il suo prestigio alla forza di volontà della propria identità collettiva, ma che si caratterizza l’o e, al tempo stesso, rappresenta “i valori cardine di , un Paese che deve all’Arma il senso morale di un impegno costruito sul sacrificio e sulla dedizione quotidiana. L’era che stiamo vivendo certamente è tra le più oscure e delicate degli ultimi secoli.

La crisi economica e di valori morali incutono paura ed incertezze: Un periodo alquanto scuro dove a tener bada sia dell’uno che dell’altro, sono la speranza, l’altruismo, la fratellanza ed il senso civico è l’eterna fiamma dei Carabinieri, pronta a portar luce a quanti ne hanno bisogno.

Molte personalità si prodigano per gli altri e non vengono riconosciuti a livello morale, per quello che loro fanno in silenzio.

Bisogna scoprire queste persone che veramente lavorano in silenzio e che si mettono a disposizione degli altri, affinchè altri giovani siano emulatori verso questa nostra associazione, che si prodiga da ben 35 anni, facendo solidarietà e legalità. Servizio degli altri significa non guardare se stessi, ma vedere l’esigenza degli altri, senza riserve mentali.

