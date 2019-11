Case dal Comune di Foggia per donne vittime di violenza

Foggia. Un fondo di compartecipazione, regionale e comunale, destinato a privati e agenzie che abbiano intenzione di affittare un appartamento ad una donna vittima di violenza. Questa è l’iniziativa cui sta lavorando l’assessore alle politiche sociali Raffaella Vacca in collaborazione con i consiglieri comunali della Lega. Il fondo è già nella disponibilità del comune di Foggia, copre le spese di caparra ed affitto per un anno. Soragnese spiega l’iter: “Le agenzie o i privati si rivolgono all’assessorato che ha già il quadro della situazione e sa chi ha bisogno di questa misura, che credo sia importante non solo perché la vittima di violenza è spesso priva di un reddito proprio, ma perché permette di ricostruire se stessa”.

La copertura delle spese vale per un anno, in seguito, in base alla risposta ricevuta da parte della città e dei soggetti coinvolti, si può estendere. “Il Comune- dice Soragnese- può pensare di inserire la misura nella programmazione 2022-23”. Per questo i consiglieri lanciano un appello: “È importante che la città partecipi attivamente al lavoro che sta svolgendo l’assessorato alle politiche sociali rispetto all’acquisizione di disponibilità abitative nell’ambito del progetto finalizzato all’assistenza alle donne vittime di violenze, per il quale il Comune di Foggia è stato destinatario di un finanziamento regionale.

Un’iniziativa che va sostenuta, promossa e diffusa, proprio per allargare la possibilità di dare attuazione ad una misura fondamentale, utile a scongiurare drammi come quelli che purtroppo balzano agli onori della cronaca con una crescente e terrificante velocità. Ci rivolgiamo alla Foggia perbene, alla città che ha nelle sue radici sensibilità e solidarietà, alla comunità che conosce il significato della parola aiuto e che sa farsi carico di difendere chi subisce violenze. Siamo certi che i foggiani, come sempre, risponderanno positivamente a questo appello, che è etico prima ancora che politico ed amministrativo”.