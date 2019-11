Da Courtney Love a Paris Hilton, le celebrity alla corte di Angelo Nenna Pintor

24 novembre 2019. Dalla cantante, moglie di George. Daal festival del cinema con

Tante le celebrity alla corte di Angelo Nenna Pintor, makeup e hair artist originario di Manfredonia.

Profilo

Dopo essersi diplomato alla scuola dell’arte, Angelo inizia a lavorare, a 19 anni, come truccatore.

In breve si consolidano collaborazioni importanti, che fanno crescere il giovane, anche grazie alla presenza e alla professionalità di case cosmetiche come Yves Saint Laurent, Armani Beauty e Versace Makeup.

“Presto capii che il trucco non mi bastava più così – racconta Angelo Nenna a StatoQuotidiano – e, pochi anni dopo, mi sono specializzato anche come Hair stylist a Milano collaborando con saloni importanti della città”.

In seguito, il passo per diventare un consulente d’immagine a 360 gradi “è stato breve”.

“Oggi lavoro come makeup e hair artist con fotografi italiani e internazionali per campagne e redazionali moda e per spot video. Mi occupo di Consulenza Aziendale e Corporate Image per brand della moda italiana come Salvatore Ferragamo Group“, continua Angelo.”

“Inoltre, curo l’immagine di numerose celebrity, presto consulenza a diversi marchi che producono accessori e makeup e insegno trucco nelle scuole professionali Makeupfirenze e Nicestudio“.

“Negli ultimi anni, grazie anche al seguito sui social network, vengo spesso interpellato da riviste di moda sulle nuove tendenze e ho pubblicato il manuale Soul Makeup: il trucco è piacersi”.

Con Courtney Love Con Paris Hilton In primo piano ANGELO NENNA PINTOR

Angelo negli ultimi anni è diventato il global director di Pascal makeup storico marchio del circuito estetica.

Come detto, ha truccato celebrity del calibro di Courtney Love e Debi Mazar Amal Clooney la moglie di George, oltre a Paris Hilton Occidente di italiane, ha collaborato nell’ambito del festival del cinema con Nina Zilli.

Ha svolto la direzione della sfilata MSGM. Ha lavorato alla sfilata per i 90 anni di Luisa via Roma con top model del calibro di Irina Shaik, Gigi Hadid, Bella Hadid.