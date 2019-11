Il Foggia supera l’Altamura. Corda “Voglio di più”

C’è sempre lo zampino di Federico Gentile, match winner di oggi dal dischetto, giudicato anche oggi dagli addetti ai lavori tra i migliori in campo.

“Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare su questo campo, ma l’esperienza e la caparbietà ci hanno dato la forza di portare a casa tre meritati punti”.

Il capitano sale a 5 reti nella classifica marcatori, attuale capocannoniere dei satanelli.

“Mi assumo le mie responsabilità sempre, nel bene e nel male. Ora dobbiamo essere bravi a non mollare nemmeno un centimetro e continuare a lavorare duramente, ogni santo giorno”.

Un rientro in grande stile quello di Stefano Salvi, oggi insuperabile in difesa al fianco di Viscomi nella battaglia con l’Altamura.

“Sono contento per i tre punti e per l’atteggiamento avuto da tutti quanti, siamo brutti e sporchi ma così si vince poi. L’Altamura era una squadra fisica, siamo stati bravi a non renderli mai pericolosi”.

Ciò che spicca in campo é la duttilità del centrocampista romano.

“Sto bene, mi alleno con continuità ma sento che di poter dare ancora di più per questa maglia. Il ruolo? Sono sempre a disposizione del mister, l’importante è dare il 101%”.

È ancora inzuppato d’acqua mister Corda, al termine dei 94′ minuti di gioco con l’Altamura, battuto nell’acquitrino dello Zac. “Non ricordo parate di Fumagalli oggi”.

“Non era facile giocare su questo campo, sapevamo che avremmo dovuto fare una partita di sacrificio e così è stato. L’Altamura è una squadra ostica ed oggi lo ha dimostrato, ma la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza. La classifica? Continuo a non guardarla”.

Intanto si avvicina dicembre, mese che apre le “danze” al mercato di riparazione.

“I ragazzi lo sanno, dagli under ai più grandi: sono tutti in discussione in vista della riapertura del mercato, per vestire la maglia del Foggia devono dare l’anima in campo e dimostrare di meritarsela”.

Area Comunicazione (FROM FOGGIA CALCIO)