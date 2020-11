ASE. Barbone a StatoQuotidiano: “Revoca mio incarico? Attendiamo assemblea”

Manfredonia, 24 novembre 2020. “Attualmente sono ancora in servizio e continuo a svolgere il mio ruolo di Amministratore unico. Non sono stato ancora sollevato da alcun incarico. C’è necessità di andare in assemblea e di portare all’ordine del giorno la revoca, con successiva indicazione della nuova nomina. Non conosco le motivazioni ufficiali, nulla al momento. Attendiamo l’assemblea del CdA. Si è già fatto un nome per il nuovo A.u., vediamo”. E’ quanto dichiara a StatoQuotidiano il dr. Francesco Barbone, attuale Amministratore Unico dell’Ase SpA di Manfredonia, in merito alla prossima revoca dell’incarico indicato.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT