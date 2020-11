“Baia Monaco – Lido Macchia – Chiancamasitto: massima attenzione dal Comune di Monte”

(statoquotidiano, ore 20:37). Monte Sant’Angelo, 24 novembre 2020. “Tra le zone più attenzionate, e tutelate, del territorio di nostra competenza c’è proprio l’area costiera, per la quale era stato condiviso un nuovo Assetto Geomorfologico nelle cartografie prodotte dall’Autorità di Bacino della Puglia. Dunque, massima attenzione e valorizzazione per l’area costiera relativa alle località Bacco a Mare, Chiancamasitto, Baia del Monaco, Lido Macchia e Lido Varcaro“. E’ quanto dicono a StatoQuotidiano dall’UTC (Ufficio Tecnico Comunale) del Comune di Monte Sant’Angelo, in seguito ad alcune segnalazioni giunte in redazione relative a presunti interventi abusivi nell’area costiera del Comune di Monte Sant’Angelo.

“Innanzitutto – precisano dall’UTC di Monte Sant’Angelo – ricordiamo che l’intervento di rimozione di alcuni natanti presenti lungo la costa fa riferimento ad un passato provvedimento (ordinanza,ndr) della Capitaneria di Porto di Manfredonia, su indicazione della Procura di Foggia, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Manfredonia, finalizzata al contrasto all’occupazione abusiva degli specchi acquei. Solo la custodia dei natanti è stata affidata al Comune di Monte Sant’Angelo, ovvero al comando della Polizia locale”.

Per quanto riguarda i bracci presenti nelle acque della stessa area, per quanto riguarda i cd “pennelli”: “Non ci sono lavori in corso né a Baia del Monaco, né a Lido Macchia, i precedenti sono stati fatti sulla falesia, dopo essere stati autorizzati dalla Soprintendenza regionali. Ricordiamo che qualsiasi situazione di abusivismo o di violazione delle norme ambientali nell’area può essere segnalata allo stesso Comune di Monte Sant’Angelo, o direttamente in Procura a Foggia”.

Infine, dall’UTC precisano che “il Comune di Monte Sant’Angelo sta per approvare il piano comunale delle coste, condiviso con la Regione Puglia, un atto importantissimo e che indica cosa si andrà a fare sulle falesie, per la relativa tutela e valorizzazione, e pertanto sull’intera piana”

