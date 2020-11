Gargano, 24 novembre 2020, Nella giornata di domani 25 novembre saranno in atto delle esercitazioni militari nel territorio di Cagnano Varano, in località San Nicola Imbuti e Località Barosella. A darne notizia è il sindaco Michele Di Pumpo sulla sua pagina Facebook, che rassicura “Invitiamo sia i residenti che chi di passaggio a non allarmarsi vedendo i militari e/o sentendo eventuali colpi di arma fuoco”.

Articolo di Valerio Agricola