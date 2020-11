Come farsi trovare online tra i risultati di ricerca: parliamo di SEO

Essere primi (o in prima pagina) sui motori di ricerca è l’obiettivo di tutti quelli che chiedono una consulenza SEO. Ma è un traguardo realistico e alla portata di tutti? Quanto tempo e che tipo di budget richiede? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Ronzano, consulente SEO con sede a Milano.

Il numero di consulenti SEO che propongono interventi e consulenza è aumentato esponenzialmente nell’ultimo anno. La cosa non stupisce: da un lato, infatti, internet ha accresciuto l’interesse per il web marketing e ha favorito la conoscenza delle professioni digitali. Dunque più clienti e più consulenti.

Perché abbiamo scelto di intervistare lui tra i tanti allora? Cercando su internet “SEO Milano” avrete la risposta: quale miglior biglietto da visita per un consulente SEO che quello di poter dimostrare ai propri clienti di aver centrato l’obiettivo a cui loro aspirano?

Lavorare come SEO: come si diventa consulente

Oggi sempre più giovani vogliono diventare consulenti SEO. Perché?

“Le professioni digitali sono il futuro anzi, vista anche la spinta del Covid, potremmo dire il presente. Inoltre per diventare SEO non è richiesto un titolo di studio specifico. Questo però porta anche ad un fraintendimento in cui molti superficialmente cadono: non ci si improvvisa SEO in un giorno. È vero che la SEO non è una scienza esatta, quindi che non esiste un modo assolutamente giusto o sbagliato di operare, tuttavia esistono delle regole consolidate dalla pratica, e per padroneggiare la disciplina è necessario formarsi e aggiornarsi. Per quanto siano importanti non bastano di certo l’intuito o la passione per internet”.

Quanto tempo richiede una strategia SEO per il posizionamento organico

A differenza delle campagna pay per click o dei banner pubblicitari, la SEO punta ad un posizionamento organico (da qui l’acronimo dall’inglese Search Engine Optimization). Questo garantisce risultati nel lungo termine. Tuttavia è chiaro che nessuno potrà aspettarsi risultati ambiziosi in poche settimane. Quanto tempo richiede una strategia SEO prima di far vedere i primi risultati?

“Dipende prima di tutto dall’obiettivo che ci si pone (SEO locale o nazionale ad esempio) ma anche dal settore (più è di nicchia meno, teoricamente, saranno i competitor da battere) e, last but not least, dal budget a disposizione. Non si può pensare realisticamente di diventare primi su Google con keyword molto competitive investendo poco e sporadicamente”.

“In linea di massima, comunque, bisognerebbe avere una finestra temporale di almeno sei mesi, ma i risultati migliori si vedono più frequentemente con un investimento annuale. Dunque è lecito e apprezzabile questo interesse per la SEO scaturito in seguito al particolare periodo storico che stiamo vivendo, ma a patto di avere un progetto a lungo termine in mente e non sperare in un miracolo istantaneo”.

Quanto costa una campagna SEO: che budget investire

Certo il vantaggio sarebbe di spalmare la spesa nel tempo. Ma di che cifra parliamo?

“Il preventivo per interventi di questo tipo può variare in base a diversi elementi. Forse un buon consulente SEO è proprio quello che non sa rispondere a priori a questa domanda senza ulteriori dati. Sicuramente è un SEO onesto. Ad ogni modo mi rendo conto che l’aspetto economico possa essere cruciale nella scelta, soprattutto per chi sta valutando un investimento per la prima volta. Bisognerebbe allora in primis distinguere tra consulenza spot e campagna. La prima prevede un intervento di analisi una tantum. Una campagna, invece, include interventi on site (sul sito) e off site (tramite link esterni). La differenza sostanziale è che con una consulenza spot il professionista fornisce un insieme di correzioni e un ventaglio di opportunità di ottimizzazione che sta poi al cliente integrare nella propria strategia di posizionamento (e valutarne gli effetti). Al contrario, in una campagna SEO è il consulente a curare l’intera attività, valutandone i risultati e apportando i conseguenti miglioramenti. I prezzi variano molto, soprattutto in dipendenza dell’esperienza e della capacità del consulente o agenzia SEO che stiamo contattando. Sicuramente la cosa migliore è chiedere un preventivo anche per comprendere cosa viene incluso, quale sia il modus operandi e il tipo di approccio che propone la realtà individuata.” (nota stampa)