Consiglio regionale, Zullo confermato capogruppo di Fratelli d’Italia

Bari, 24 novembre 2020. Scelte collegiali e unanimi: è questo l’obiettivo che il gruppo regionale di Fratelli d’Italia si è dato per l’avvio della nuova legislatura regionale, a cominciare con l’indicazione del capogruppo. Alla presenza dell’on Marcello Gemmato, commissario regionale del partito e dell’on. Raffaele Fitto, si è deciso che a guidare il gruppo fosse ancora Ignazio Zullo, in continuità con il passato non solo per l’esperienza acquisita, ma perché rappresenta la migliore sintesi politico-amministrativa.

La riunione, alla presenza dei vertici regionali, è servita anche a fare il punto politico della situazione in Puglia, nella consapevolezza che Fratelli d’Italia essendo il primo partito del centrodestra ha il dovere di svolgere un’opposizione al Governo Emiliano decisa, competente, ma sempre trasparente: senza se e senza ma.