Covid, Casa Sollievo: morto il sannicandrese Leonardo Santucci

San Nicandro Garganico (Foggia), 24/11/2020 – (sannicandro.org) Non ce l’ha fatta Leonardo Santucci, 55enne di San Nicandro Garganico, che da qualche giorno era ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza, dopo un aggravamento delle condizioni cliniche. L’uomo (raccontano i familiari) aveva avuto forti sintomi, diagnosticati dapprima come influenzali nelle settimane scorse, con problemi respiratori. Da qualche giorno era stato ricoverato in terapia intensiva tramite il 118 e solo al momento del ricovero gli è stata diagnosticata la positività al Covid-19. Santucci, lascia moglie e cinque figli. È la nona vittima di questa epidemia, la seconda di questa nuova ondata, nella città di San Nicandro Garganico. (sannicandro.org)