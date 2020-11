COVID. Sementino: “Situazione peggiorata a Vico 24 casi”

(statoquotidiano). Gargano, 24/11/2020. Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino nel suo ultimo video messaggio ha parlato della situazione covid nel suo comune, facendo presente che la situazione è nettamente peggiorata rispetto a una settimana fa. Passando da 14 a 24 cittadini accertati. “Il primo pensiero va ai nostri quattro cittadini che sono venuti a mancare per colpa del coronavirus.”

Ci sono oltre 30 cittadini che sono in attesa di sottoporsi al tampone molecolare. “La situazione dell’Asl viaggia con molto ritardo, perché ci sono molti casi e tamponi da seguire” L’appello del sindaco è come sempre di evitare di uscire senza motivo. Ma solo per motivi indispensabili.

Articolo di Vittorio Agricola