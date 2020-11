COVID. Speranza firma nuova ordinanza per misure restrittive in alcune aree

(Regioni.it 3957 – 24/11/2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova Ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive contenute nel precedente provvedimento del 10 novembre 2020 per le Regioni Basilicata, Liguria e Umbria, che restano in zona arancione, e per la Provincia Autonoma di Bolzano, che resta in zona rossa.

Quindi l’attuale ripartizione delle Regioni nelle diverse aree o fasce di colore è ora la seguente:

– area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;

– area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria;

– area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

La nuova Ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.