Covid19 Positivi in aumento a San Severo

San Severo, 24 novembre 2020. 409 positivi, 156 in attesa di tampone e 53 negativi. Sono gli ultimi dati sull’andamento del contagio aggiornati a lunedì, 23 novembre, diramati dal Sindaco Francesco Miglio, in qualità di Autorità sanitaria locale. (i.m., per StatoQuotidiano.it, 24/11/2020)