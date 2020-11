Federproprietà Puglia: no all’emendamento grillino sulla proroga degli sfratti

Roma. L’emendamento presentato a Palazzo Madama sulla proroga dell’esecuzione degli sfratti al 31/03/2021 evidenzia un atteggiamento punitivo nei confronti di una categoria, i proprietari di casa, che a causa della pandemia da virus risente fortemente gli effetti negativi della crisi. Ancora una volta che il Movimento 5 stelle tenta di colpire un bene essenziale come la casa, difendendo le occupazioni abusive e auspicando nuove patrimoniali.

La preoccupazione di FEDERPROPRIETA’ è quella delle ripercussioni negative su migliaia di famiglie della crescita esponenziale delle morosità per affitto dovute anche, in verità, a chi ha perso il lavoro, mentre le continue proroghe dell’esecuzione degli sfratti alimentano tensioni e provocano decurtazioni del reddito di quanti con sacrifici e mutui sono riusciti a dotarsi di un’abitazione per i figli, per arrotondare le pensioni sempre più erose dal fisco e dalla crescita dei prezzi o per investire i propri risparmi nel mattone.

Bocciato l’emendamento grillino salva-furbetti il problema delle morosità per gli affitti e la questione di riavere la casa dopo la sentenza dei giudici restano gravi in una fase di profonda crisi dell’edilizia e dell’intera economia nazionale. Il Parlamento dovrà pertanto trovare strade adeguate (sostegno agli affitti, incentivi fiscali) e non scaricare il peso del blocco e degli sfratti solo sui proprietari. Manca in Italia una vera ed efficace politica di edilizia sociale