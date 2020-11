Foggia. Fatigato: “Campagna di sensibilizzazione per cedere il posto a persone disabili”

Foggia, 24 novembre 2020. Il portavoce del M5s, consigliere comunale Giuseppe Fatigato, ha inoltrato una richiesta al sindaco Franco Landella e al presidente del consiglio Leonardo Iaccarrino, appena passata al protocollo, affinché chi si prende cura in famiglia di una persona con grave o gravissima disabilità (ex legge 104, art.3 comma 3) possa essere munito di un passo nominativo, rilasciato dal Comune.

In questo modo sarebbe segnalata la priorità di accesso alle attività commerciali, farmacie, parafarmacie, supermercato e minimarket per poter far rientro al proprio domicilio nel minor tempo possibile. “L’emergenza Covid- si legge nella proposta- ha causato disagi nei nuclei familiari con persone disabili. Considerato che tale iniziativa verrebbe realizzata con il coinvolgimento di tutte le attività commerciali del territorio – anche attraverso l’attivazione o il ripristino, laddove già esistenti, di corsie preferenziali per anziani, disabili e donne in gravidanza- chiede al sindaco e alla giunta comunale di avviare la campagna di sensibilizzazione ‘Posso prima io’?, nell’auspicio che cedere il proprio posto mentre si sta in fila possa diventare una norma acquisita da tutti i cittadini responsabili”.