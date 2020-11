Foggia. Tumori, arriva la prevenzione a misura di uomo

Foggia, 24 novembre 2020. Considerate a lungo un tabù, le patologie oncologiche che colpiscono gli organi della sfera genitale maschile sono al centro di una campagna di informazione. Vergogna, pudore, riservatezza. Ci sono molte ragioni per cui di certi argomenti non si parla volentieri. Soprattutto se colpiscono gli uomini, in genere restii a parlare della propria salute. Figuriamoci se si tratta di patologie oncologiche che colpiscono gli organi della sfera genitale. Per contrastare questa “disinformazione” e promuovere la Prevenzione del tumore della prostata, del pene e dei testicoli la Lega Italiana per la Lotta contro Tumori (Lilt) lancia la “la Settimana Nazionale Prevenzione uomo”, dal 23 al 30 novembre 2020, accompagnandola con il “Percorso Azzurro – LILT for men”, una Campagna di informazione per diffondere la cultura della Prevenzione nella popolazione maschile.

In ogni caso l’informazione può fare la differenza: se gli uomini conoscono queste malattie saranno più attenti a non avere comportamenti che mettono a rischio la loro salute e non sottovaluteranno alcuni segnali. “La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 60% dei casi di cancro e intensificando la sensibilizzazione degli uomini potremmo arrivare ad una guaribilità, già oggi, superiore all’80%”, afferma Francesco Schittulli, presidente della LILT nazionale.

Dati alla mano scopriamo che il tumore alla prostata è la 6° causa di morte per gli uomini in tutto il mondo, ma tendenzialmente la prima per incidenza, essendo aumentata l’aspettativa di vita, e seppure più rari, il tumore al testicolo e il carcinoma del pene mietono comunque centinaia di vittime. La prevenzione passa prima di tutto per lo stile di vita, che deve essere all’insegna dell’alimentazione equilibrata, del movimento e dell’astensione dal fumo; e in secondo luogo dal non sottovalutare i sintomi.

Per questo LILT di Foggia lancia una campagna informativa e propone Visite mediche GRATUITE dedicate agli uomini, che molto spesso considerano queste tematiche un tabù e sottovalutano l’importanza della prevenzione”.

Per info LILT FOGGIA 0881 661465 cell. 339 1942858

La presidente

Dott.ssa Valeria de Trino Galante