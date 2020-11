Foggia. Vox Italia: “Riuniti: immediata operativa del DEU, fare presto”

Foggia,24 novembre 2020. I Circoli di Vox Italia della provincia di Foggia VOGLIONO l’immediato funzionamento del DEU (Dipartimento di Emergenza Urgenza) del Policlinico “Riuniti” di Foggia, l’opera pubblica più rilevante fin qui realizzata nella città di Foggia, e costata finora 65 mln di euro ai contribuenti. La struttura del DEU risulta ultimata dallo scorso gennaio 2020, ma ad oggi non è ancora operativa. Perché?!? I sette anni che sono stati necessari per la sua costruzione sono in piena sintonia con le “opere pubbliche lumaca” che in Italia hanno tempi di realizzazione mediamente doppi rispetto al resto d’Europa (in Gran Bretagna 3 anni sono i tempi medi nazionali per costruire opere di medio importo -30 milioni di euro-).

In piena emergenza sanitaria, con 24 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore nel solo territorio foggiano , non si conosce ancora la data di disponibilità del DEU; ma adesso i cittadini non vogliono più attendere!!! Da molti il DEU è stato definito “l’ospedale del futuro; ma, CI DOMANDIAMO, è tale perché sarà operativo solo “nel futuro”?

Dal 10 novembre 2020 risultano ultimate le verifiche funzionali ed impiantistiche del DEU e perciò l’immobile è stato consegnato al Policlinico “Riuniti” di Foggia. In pari data è stata pure perfezionata l’istanza di richiesta al Comune di Foggia del certificato di agibilità, per cui adesso è il Comune di Foggia che ha la palla da giocare. Dal 10 di novembre sono già passati 14 giorni però e, salvo errori, non si hanno, ad oggi, ancora notizie ufficiali dagli Uffici Comunali in ordine al rilascio del certificato di agibilità. Vox Italia teme allora che il passare di altro tempo possa mettere in discussione la realizzazione del programma di attivazione dei trasferimenti al Dipartimento di Emergenza Urgenza predisposto dal Policlinico “Riuniti” di Foggia che prevede, entro il prossimo 12 dicembre (fra 18 giorni!), l’attivazione degli ambulatori di Cardiologia e delle discipline chirurgiche, e l’attivazione dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, per un totale, queste ultime, di 48 posti letto.

Vox Italia chiede pertanto al Comune di Foggia, se non ancora fatto!, l’immediato rilascio del certificato di agibilità per il DEU, in modo da GARANTIRE il rispetto della tempistica di trasferimento e attivazione programmata dal Policlinico foggiano, sul rispetto della quale tempistica Vox Italia pure vigilerà a garanzia dei cittadini.