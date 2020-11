Gambero Rosso, “Casa Li Jalantuùmene” di Monte S. Angelo tra i migliori chef d’Italia

Foggia, 24/11/2020 – (themillennial) Il cibo non è più solo cibo. Solo una parte di quello che c’è nel piatto si mangia con la bocca perché per il resto coinvolgiamo tutti gli altri nostri sensi. Per gustare a più livelli quello che in fin dei conti dovrebbe essere solo un insieme di proteine, vitamine, carboidrati e grassi da deglutire col fine esclusivo di nutrirci. E invece no. Mangiare, assaporare, odorare, vedere e sentire quello che il piatto propone è sempre più – ma lo è sempre stato – un’esperienza tra il mistico e l’orgastico. In particolar modo quando chi prepara sa quello che fa. E fa quello che sa. È il caso degli chef. Dei migliori chef. Sono appena stati premiati come da trazioni da una delle ‘autorità’ nel settore – Gambero Rosso – che ha stilato la classifica dei migliori ristoranti d’Italia nel 2020. Tra i tanti nomi spiccano alcuni di millennial già ‘maestri’ della cucina e parecchio noti per le loro capacità imprenditoriali, comunicative e chiaramente da cuochi. Tra i ristoranti in Puglia con “Due Forchette” ben 3 sono della provincia di Foggia: Casa li Jalantuùmene – Monte Sant’Angelo, Peppe Zullo – Orsara di Puglia e Porta di Basso – Peschici.(themillennial)