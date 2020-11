Gargano. “Effetto Covid”: calo produzione e cassa integrazione in ritardo

Gargano, 24 novembre 2020. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, molte attività del settore produttivo hanno subito una notevole contrazione, la più pesante dal dopoguerra a oggi. I piani del Governo, per assistere le tante piccole e medie imprese, si sono rivelati ben diversi dalle aspettative degli imprenditori.

A dare il proprio parere e considerazione in riguardo è Mauro Malaguti, ragioniere della Uria Elettromeccanica di Rocco D’Avolio e Voto Vincenzo Antonio, azienda di produzione di avvolgimenti per motori elettrici situata nel territorio di Ischitella. Per quest’attività, l’impatto del Covid-19 ha causato un calo del 40% del fatturato e una diminuzione degli ordini, passando da 100-200 pezzi a 10-20 pezzi a commessa. “Non si riesce a lavorare a tempo pieno come prima – ha riferito Malaguti – a volte si deve subire a degli stop”.

A preoccupare è anche la cassa integrazione in ritardo. “Lo Stato è rimasto fermo a giugno – ha dichiarato Malaguti – nel nostro caso, per i mesi successivi a giugno, la cassa integrazione è stata anticipata totalmente dai datori di lavoro. Ci vorrebbe uno sblocco di questa situazione, non si riesce a capire da chi dipende”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Valerio Agricola