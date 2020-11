‘Il lavoro argine alla violenza’, i videoselfie delle donne della Cisl Foggia

Foggia, 24 novembre 2020. Il lavoro è la mia dignità. Il lavoro è la strada della mia opportunità. Il lavoro è un volto, un cuore, una donna che vive la comunità, anche da pensionata, nella non violenza, nella giustizia e nella parità. Il lavoro è donna, qualunque sia il mio posto, qualunque sia il modo, qualunque sia il mio lavoro. Il lavoro di una donna è una barriera che protegge dalla violenza. Il lavoro di una donna è un argine alle discriminazioni. Il lavoro per una donna è la risposta ad ogni violenza.”

E’ questo il testo dei videoselfie registrati dalle donne della Cisl di Foggia e contenuti nel filmato promosso da Carla Costantino e dalla Segreteria Generale Territoriale in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ del 25 novembre.

Tra le testimonianze anche quelle di una mediatrice culturale nigeriana, che lancia il suo messaggio in inglese pidgin, contro i soprusi e le violenze subite da tante sue connazionali, vittime di tratte e schiavitù. ‘Il lavoro argine alla violenza contro le donne’ è il messaggio per attestare l’importanza del lavoro come strumento di realizzazione, di riscatto e di acquisizione, ma anche come argine ai tentativi di discriminazione, sottomissione, violenza psicologica e fisica che vedono vittime, purtroppo, ancora tante donne.

Il filmato è curato dalla Cisl di Foggia in collaborazione con le federazioni territoriali, in particolare Cisl Scuola, FAI, FIM, Fisascat, SLP, FNP, FP e Anolf Foggia.