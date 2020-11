Impianti sci: confronto su riapertura

(Regioni.it 3957 – 24/11/2020) “Dobbiamo evitare di pagare una terza ondata”. Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, spiega che è fondamentale “ridurre la curva pandemica, lo dobbiamo fare per poterci permettere meno restrizioni. Ma abbiamo visto cosa è successo questa estate col liberi tutti”. E l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, mette in guardia da una ripresa incontrollata della stagione sciistica: “anche io sono un appassionato sciatore e non vedo l’ora di tornare sulle piste, ma in questo particolare momento bisogna avere a cuore prima di tutto la salute delle persone”.

Anche per Corsini la priorità è quella di combattere la pandemia, “mettendo al primo posto la salute delle persone. Quando riaprire gli impianti lo decidera’ il Governo confrontandosi con le Regioni“. E’ “importante – sottolinea Corsini – che esistano dei protocolli di sicurezza che i gestori degli impianti adotteranno quando sara’ possibile tornare a sciare nelle nostre bellissime montagne”. Ma “se questo non dovesse succedere perche’ l’emergenza sanitaria non lo consente – rileva Corsini – il Governo, come ha fatto per altri settori” dovrà prevedere dei ristori per le categorie colpite dalle chiusure, con “adeguate compensazioni economiche a tutta la filiera: gestori impianti, maestri di sci, negozi specializzati”.

Per il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, se il governo decidesse di chiudere le attività legate allo sci, servono alcune condizioni: “Una comunicazione chiara, seria, non catastrofista. Non poter sciare a Cortina, per esempio, non vuol dire non poter visitare Venezia”. Seconda condizione, “ciò valga per tutta l’Europa. Non si può vietare lo sci in Alto Adige e consentirlo in Carinzia”.

Anche il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, evidenzia il problema della competività: “gli svizzeri stanno gia’ sciando e non hanno una situazione molto migliore della nostra. Su quel turismo, attorno alle feste di Natale, balla un punto di Pil”.