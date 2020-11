Manfredonia. Addio Giuseppe Rizzi, “un grande sindacalista”

Manfredonia, 24 novembre 2020. “Ieri abbiamo perduto una gran bella persona Peppino Rizzi Sindacalista. E’ stato un grande sindacalista a Manfredonia, uno di quelli veri. Uno di quelli che ci mettono prima l’anima e poi la competenza. Faceva il sindacalista e questo occupava la quasi totalità della sua vita. Aiutava tutti e da tutti era riconosciuto”.

“Lo abbiamo perduto, abbiamo perduto sopratutto una bella persona e lo ricordiamo come uno dei migliori. Peppino ha lavorato fianco a fianco con tanti sindacalisti. Non era uno al quale si poteva far passare una tesi a cui non aderiva: era combattivo scherzoso ed ironico. Ma sopratutto era una persona splendida, sorridente anche nella malattia. Aveva passione, determinazione e competenza nella sua attività di sindacalista ma aveva, soprattutto, un grande cuore”. Addio Peppino”.

Lo scrive un collega sindacalista, con lettera inviata a StatoQuotidiano.it