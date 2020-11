Manfredonia. “Pronto signora? Certo che la conosco! Cosa fa di solito la mattina?”

Manfredonia, 24 novembre 2020. Continuano le truffe e tentate truffe agli anziani di Manfredonia. “Mia madre ha ricevuto una telefonata da parte di una donna, una tale Giovanna (nome di fantasia,ndr). Le ha detto che la conosceva bene, ha carpito la sua fiducia, per poi svariare tra mille argomenti, fino a chiederle le proprie abitudine quotidiane, in primis di mattina”.

La tecnica di Giovanna è solo una tra le tante utilizzate dai truffatori, e dalle truffatrici, nel tentativo di entrare nelle abitazioni delle vittime per poi derubare quanto possibile. Allo stesso modo, con il tentativo si cerca di ottenere la fiducia della vittima per chiedere del denaro.

TRUFFE, I CONSIGLI DEI CARABINIERI. Spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini: “Anziana derubata da finto operaio di una società telefonica“. “Quattro pensionati truffati da falsi impiegati comunali”

“Altre tre persone cadute nella trappola di una banda di truffatori metropolitani“.

Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. “La prevenzione è la migliore difesa”. Non fidatevi delle apparenze! Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell’INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze dell’ordine.

… “non sempre l’abito fa il monaco“!

Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita del tecnico.

Un decalogo “in pillole” può esservi utile:

non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa;

non mandate i bambini ad aprire la porta;

comunque, prima di aprire la porta , controllate dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;

in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;

prima di farlo entrare , accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;

nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c’è qualche particolare che non vi convince, telefonate all’ufficio di zona dell’Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice;

tenete a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità;

non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;

mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;

se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.

In generale, per tutelarvi dalle truffe: