Manfredonia, stasera Giulia potrebbe lasciare “Il Collegio”

Manfredonia, 24/11/2020 – Dopo essere stato un vero e proprio ciclone nell’ultima puntata trasmessa de “Il Collegio” (ne abbiamo parlato qui) , andata in onda su Rai 2 lo scorso 17 novembre, potrebbe essere giunto il momento per Giulia Scarano, 14enne di Manfredonia, di varcare i cancelli dell’istituto. Stando alle anticipazioni, oggi rischia di essere espulsa.

Nella puntata trasmessa lo scorso 17 novembre abbiamo assistito all’espulsione di Marco e Simone, alias “Il gatto e la volpe”, messi alla porta dal preside dell’istituto dopo l’ennesima marachella. La 14enne di Manfredonia, protagonista di un duro litigio col preside e per giunta insufficiente in molte materie, molto probabilmente sarà la prossima alunna ad abbandonare l’istituto.

La quarta puntata del docu-reality Giulia ha rischiato l’espulsione dal collegio di Anagni non solo a causa di risultati scolastici ritenuti insufficienti dal corpo docenti, ma per la condotta. Giulia si era infatti recata dal preside mostrando un atteggiamento molto infervorato a causa della bocciatura di una sua compagna, Rebecca Mongelli. Nella puntata del 24 novembre avviene l’emissione del verdetto del dirigente scolastico.

A prescindere dall’esito di questa decisione, Giulia Maria Scarano può già affermare di aver vinto. Su Tik Tok è una piccola star, mentre su Instagram conta già 327mila follower. Il Collegio 5 è al momento il programma più visto della rete. La puntata di martedì 17 novembre ha raggiunto il 10.6 % di share, un risultato decisamente ragguardevole per Rai2. Senza contare le tantissime visualizzazioni delle pillole web della trasmissione disponibili su Raiplay. Lo spiccato accento nella parlata e la sua veracità non passano inosservate, così come le sue frasi che diventano meme sui social (epico il suo “Ditelo che vi appartenete“, quando rilevò una somiglianza tra il custode e un altro ragazzo in quanto calvi).

La puntata odierna de Il Collegio 5 (24 novembre) inoltre vedrà arrivare una nuova insegnante di storia e geografia in sostituzione del professor Raina, che saluterà il programma.

Fonte: gossiblog